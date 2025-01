Samsung, prezzo stracciato per lo smartphone lowcost: costa pochissimo

Fonte foto: Samsung

Inizia il 2025 e Samsung è già pronta a rinnovare la sua lineup di smartphone. Tra qualche settimana faranno il loro debutto sul mercato i nuovi Galaxy S25, ma l’azienda sudcoreana ha già cominciato lanciando il nuovo Galaxy A16, smartphone entry-level pensato per coloro che sono alla ricerca di telefoni che costano poco, ma dotati di caratteristiche più che dignitose. Oltre a tutto questo, il Galaxy A16 abbina da oggi anche un super prezzo grazie allo sconto del 30% disponibile su Amazon. Lo sconto fa scendere il prezzo al minimo storico e al miglior prezzo web e lo paghi meno di 150 euro.

Lo smartphone ha tutto quello che chiedi a un telefono con questo prezzo e anche qualcosa in più. Lo schermo è molto ampio e con una risoluzione elevata che favorisce una visione immersiva. Processore che assicura una buona potenza e che permette di utilizzare qualsiasi applicazione, anche i videogame più complicati. Infine non manca una batteria a lunghissima durata, esattamente quello che richiedono gli utenti in smartphone di questa tipologia. Non approfittare di questa super promo sarebbe un grandissimo errore.

Galaxy A16

Galaxy A16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartphone lowcost di Samsung è in offerta a un prezzo veramente straordinario. Solo per oggi è disponibile su Amazon a 145,90 euro con uno sconto del 30%. Per un telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo si tratta di un’occasione veramente speciale. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

La disponibilità del Galaxy A16 è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione 14 giorni dalla consegna.

Galaxy A16

Galaxy A16: le caratteristiche tecniche

Trovare uno smartphone migliore del Galaxy A16 in questa fascia di prezzo è veramente complicato, anche solamente per il fatto che il telefono è stato lanciato sul mercato da pochissime settimane.

Partiamo dal primo elemento tecnico che salta subito all’occhio: lo schermo. Il telefono di Samsung è dotato di un display Super AMOLED con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 90 Hz e che lo rende fluido nell’utilizzo quotidiano. Schermo ampio e cornici ridotte rendono la visione immersiva soprattutto con i video, i film e le serie TV. Nonostante il prezzo ridotto, lo smartphone ha anche un buon processore: sotto la scocca trovi l’Exynos 1330 progettato e prodotto direttamente da Samsung con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1,5 terabyte utilizzando una scheda microSD).

Ottimo anche il comparto fotografico, tenendo soprattutto in considerazione il prezzo. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da una fotocamera ultragrandangolare da 5 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Per la fotocamera frontale, invece, è presente un obiettivo da 13 megapixel ottimizzato appositamente per i selfie. Non mancano nell’app Fotocamera i filtri e il supporto dell’intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti.

Chiudiamo con le ultime caratteristiche che valorizzano il Galaxy A16. A partire dall’ottima batteria con una capacità di 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Inoltre, Samsung ha assicurato che il Galaxy A16 riceverà gli aggiornamenti per il sistema operativo per almeno 6 generazioni. Cosa vuol dire? Che lo smartphone resterà al passo con i tempi e non sarai costretto a cambiarlo dopo appena 2-3 anni.

Galaxy A16