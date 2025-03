Galaxy A55, con l'offerta di Amazon il prezzo crolla al minimo storico

Fonte foto: Samsung

Non c’è da considerare solamente il Galaxy S25 quando si parla di smartphone top di gamma di Samsung. C’è un altro smartphone altrettanto valido e che tutto sottovalutano quando sono alla ricerca di un nuovo telefono da acquistare. Parliamo del Galaxy A55, smartphone con caratteristiche molto interessanti e che non ha nulla in meno rispetto a dispositivi più blasonati e costosi. Un telefono dotato di tutte le caratteristiche di cui si ha bisogno: uno schermo grande e fluido, un ottimo processore e anche un comparto fotografico che permette di scattare ottime immagini. E non manca una super batteria che con un utilizzo normale ti permette di coprire fino a due giorni.

Un telefono che da oggi è disponibile anche in offerta con uno sconto speciale che lo fa diventare un vero best-buy. Su Amazon, infatti, lo trovi con uno sconto del 35% che fa risparmiare più di 170 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Un vero affare per un telefono top, ma che oggi trovi allo stesso prezzo di un medio di gamma.

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è una di quelle da cogliere al volo. Il Galaxy A55 è disponibile su Amazon a un prezzo di 315 euro, con uno sconto del 35% rispetto a quello consigliato. Il risparmio è notevole: ben 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out.

Il telefono è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso, invece, hai a disposizione quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

La bontà dello smartphone è certificata anche dal sito di e-commerce che ha premiato il Galaxy A55 con il bollino "Scelta Amazon" riservato solamente a dispositivi che rispettano alcuni requisiti specifici. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata che lo rende performante con qualsiasi applicazione.

Partiamo dall’ottimo display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz e che lo rende molto fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Uno schermo anche molto luminoso e che raggiunge un picco di 1000 nit. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1480 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibili fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Per essere uno smartphone top è necessario avere anche un ottimo comparto fotografico. E il Galaxy A55 non tradisce le attese. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da ben 50 megapixel, lo stesso presente su telefoni molto più costosi, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel per scatti perfetti in ogni situazione. A supporto anche l’intelligenza artificiale che corregge in tempo reale piccoli problemi di luce.

Per finire, non mancano alcune funzioni di intelligenza artificiale molto utili, come ad esempio "Cerchia, trova" che ti aiuta a ricercare sul web oggetti e testi presenti in un’immagine. Samsung ha anche assicurato che lo smartphone riceverà l’aggiornamento del sistema operativo Android per 4 generazioni e update di sicurezza per 5 anni. La batteria, invece, è da ben 5000mAh e ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Con la ricarica rapida hai il 100% di autonomia in meno di un’ora.

