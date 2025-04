Galaxy A55, con l'offerta di Primavera di Amazon il prezzo è sprofondato

Fonte foto: Samsung newsroom

La Festa delle Offerte di Primavera è terminata da pochissime ore, ma le offerte incredibili non terminano su Amazon. Anzi, tutt’altro. Già da oggi ci sono nuove promo con sconti mai visti prima su tantissimi prodotti, tra cui gli smartphone. E proprio di un telefono parliamo oggi. Si tratta del Galaxy A55, smartphone di Samsung poco tenuto in considerazione quando si valuta l’acquisto di un telefono top di gamma. In realtà non ha nulla in meno rispetto a telefoni molto più costosi e blasonati. Per capirlo basta vedere le componenti principali: uno schermo molto luminoso, un ottimo processore e una tripla fotocamera posteriore con cui puoi toglierti grosse soddisfazioni.

Il tutto a un prezzo mai visto prima. Infatti, su Amazon è disponibile con uno sconto shock del 40% che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Trovare un telefono con queste caratteristiche a circa 300 euro non è una cosa di tutti i giorni e solo per questo motivo bisognerebbe approfittarne immediatamente. Se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere delle cifre esagerate, il Galaxy A55 è quello che fa per te.

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto

Un’occasione imperdibile per il Galaxy A55. Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi 308,90 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il risparmio netto rispetto a quello consigliato è di poco superiore ai 200 euro.

La disponibilità dello smartphone Samsung è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove a da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni da quando lo ricevi a casa.

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Versatile e con una scheda tecnica che assicura prestazioni elevatissime con qualsiasi applicazione. Il Galaxy A55 è uno dei migliori telefoni che puoi trovare nella fascia di prezzo tra i 300 e 350 euro, anche grazie alle funzioni di intelligenza artificiale che semplificano alcune azioni quotidiane, come ad esempio "Cerchia, trova" che ti aiuta a cercare oggetti presenti nelle immagini.

Passando agli aspetti tecnici, il Galaxy A55 è equipaggiato con uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Ottima anche la luminosità, impreziosita dalla tecnologia Vision Booster che rende il display visibile anche sotto la luce del sole. Prestazioni sempre al top grazie al processore Exynos 1480 prodotto direttamente da Samsung e ottimizzato per questo modello. A supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Ottimo il comparto fotografico, come dimostra la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. Per i selfie, invece, trovi una fotocamera anteriore da 12 megapixel. A supporto trovi tante tecnologie utili, come ad esempio Nightography che permette di scattare ottime immagini anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con qualche info utile. Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per quattro anni e update di sicurezza per cinque anni. La batteria da 5000mAh ti permette di coprire un’intera giornata senza troppi problemi.

