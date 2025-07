Galaxy A55, con lo sconto Amazon il prezzo crolla: minimo storico

Fonte foto: Samsung newsroom

Il Galaxy A55 è la soluzione di Samsung per coloro che vogliono uno smartphone top senza spendere le cifre elevate di un telefono della gamma Galaxy S. Uno smartphone che punta tutto sull’ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto quando lo si trova in offerta speciale come capita oggi. Infatti, su Amazon è disponibile con uno sconto eccezionale del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e permette di risparmiare più di 200 euro. Non a caso si tratta di uno dei telefoni più venduti in questi ultimi giorni e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Lo smartphone di Samsung basa la propria scheda tecnica su un ottimo processore Exynos prodotto e ottimizzato proprio dal produttore sudcoreano e su un display Super AMOLED da 6,6 pollici ad altissima risoluzione. Samsung ha investito anche sul comparto fotografico e nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 50 megapixel. Non manca una batteria a lunga durata e che che dura anche fino a quarantotto ore. Insomma, uno smartphone completo e che da oggi trovi a un prezzo eccezionale.

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta incredibile che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A55 in promo con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a 289 euro, minimo storico su Amazon. Il risparmio rispetto a quello consigliato supera i 200 euro e approfitti di una promo unica. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone di Samsung è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo.

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A55 è il classico telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, con la maggior parte delle componenti che assicura prestazioni eccellenti.

La scheda tecnica è pensata per offrirti supportarti in ogni singolo momento della giornata e con ogni singola app che utilizzi. Il merito è dell’ottimo processore Exynos 1480 che assicura prestazioni ottime, supportato da ben 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD). Lo schermo è una garanzia: display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido con le app che utilizzi maggiormente.

Con il Galaxy A55 ti togli soddisfazioni anche per quanto riguarda foto e video. Il merito è della tripla fotocamera che trovi nella parte posteriore: sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e per finire un sensore macro da 5 megapixel con cui scattare ottime foto ravvicinate. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 32 megapixel. Il telefono è dotato anche della funzione Nightography che permette di scattare foto eccellenti anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con una super batteria da 5000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Inoltre, Samsung ha dotato lo smartphone anche di alcune funzioni AI molto interessanti e utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio "Cerchia, trova": ti basta cerchiare un oggetto presente in un’immagine per effettuare una ricerca su Google.

