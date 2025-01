Galaxy A55, con lo sconto di Amazon il prezzo sprofonda: va comprato subito

Fonte foto: Samsung newsroom

Quando si parla di smartphone top di gamma, c’è un’azienda che è in prima fila. Parliamo di Samsung che oramai è diventata una delle leader incontrastate in questo settore, in grado di lanciare ogni anno un numero sufficiente di nuovi modelli che coprono tutte le fasce di prezzo. Il produttore sud-coreano è leader di mercato anche nel settore dei top di gamma e il merito non è solamente della gamma Galaxy S24, ma anche di un telefono che in pochi valutano, ma che si rivela essere uno dei migliori lanciati nel 2024: il Galaxy A55.

Smartphone che non ha nulla da invidiare a prodotti molto più blasonati, ma che paghi molto meno della metà. Infatti, da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a circa 300 euro, con un risparmio netto di ben 180 euro. Un’occasione davvero unica per il telefono di Samsung che puoi anche pagare a rate. La scheda tecnica del Galaxy A55 non tradisce le attese: schermo super fluido, processore prestazionale e anche una batteria super che ti copre tutta la giornata senza troppi patemi. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta importante da non farsi sfuggire. Da oggi trovi il Galaxy A55 di Samsung in offerta a un prezzo di 304 euro con un ottimo sconto del 37% rispetto a quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico in quest’ultimo periodo e il risparmio netto è di ben 180 euro. Lo smartphone gode anche del pagamento dilazionato a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai due settimane di tempo, quanto basta per provarlo a fondo e scoprire tutte le potenzialità del dispositivo.

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Basta scorrere la scheda tecnica per capire la bontà del Galaxy A55. Uno smartphone che eccelle in ogni singolo aspetto e che punta tutto sull’affidabilità garantita da Samsung. Non stiamo esagerando: lo smartphone si basa sull’ottimo processore Exynos 1480 progettato e ottimizzato direttamente dal produttore sudcoreano. Potenza assicurata anche dagli 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Altro elemento imprescindibile è lo schermo: il Galaxy A55 monta un display SupeAMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Grazie alla luminosità che tocca i 1.000 nit e la tecnologia Vision Booster, lo schermo è ben visibile anche sotto la luce diretta del sole.

Per essere un top di gamma è necessario che anche il comparto fotografico sia di livello assoluto. E Samsung, logicamente, ha fatto le cose per bene. Nella parte posteriore è presente un triplo sensore con fotocamera principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e una fotocamera macro da 5 megapixel. Per i selfie, invece, Samsung ha optato per una camera da 32 megapixel. L’editing fotografico non è mai stato così semplice: basta un semplice tap sullo schermo per correggere un piccolo errore o per modificare una foto.

Ottima anche la batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata e di arrivare anche fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. Lo smartphone integra anche alcuni strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale, come ad esempio "Cerchia e Trova" di Google. Infine, Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà fino a 4 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e fino a 5 anni di update di sicurezza. Cosa vuol dire? Che non dovrai cambiare il dispositivo dopo due anni perché non viene più aggiornato.

