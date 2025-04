Galaxy A55, con l'offerta di Amazon il prezzo sprofonda al minimo storico

Fonte foto: Samsung newsroom

Samsung è uno dei leader mondiali nel mondo degli smartphone e una delle prime aziende a cui si pensa quando si valuta l’acquisto di un nuovo telefono. E tra i tanti modelli lanciati dal colosso sud-coreano, ci sono anche dei top di gamma poco conosciuti che assicurano ottime prestazioni e che trovi a un prezzo mai visto prima. In questa categoria rientra sicuramente il Galaxy A55, smartphone disponibile con uno sconto di ben il 41% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Lo paghi quanto un medio di gamma, ma le prestazioni sono quelle di un top. Il tutto con l’affidabilità di un’azienda come Samsung.

Il Galaxy A55 è uno smartphone versatile e che punta al sodo. Prestazioni sempre al top grazie al processore prodotto e ottimizzato direttamente da Samsung per questo smartphone, schermo grande e con un’ottima fluidità e una tripla fotocamera posteriore con cui puoi toglierti grosse soddisfazioni. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale con strumenti utili soprattutto nella vita di tutti i giorni. Insomma, un’offerta con i fiocchi che non puoi farti scappare.

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A55 in offerta con un prezzo di 302,70 euro grazie allo sconto del 41%. Non solo si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo, ma anche di una delle migliori promo online per un telefono con queste caratteristiche. Il risparmio netto supera i 200 euro.

La disponibilità dell’orologio è immediata e ti viene consegnato anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Galaxy A55: la scheda tecnica

Il Galaxy A55 è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di uno smartphone potente, con ottime caratteristiche e disponibile a un prezzo alla portata di tutti.

Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica, partendo dal primo elemento che salta subito all’occhio: lo schermo. Lo smartphone si basa su un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super reattivo nell’utilizzo di tutti i giorni. Luminosità elevata come assicurato da sempre da Samsung. Le prestazioni sono assicurate dal processore Samsung Exynos 1480 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Per essere uno smartphone top è necessario avere anche un comparto fotografico di livello. E non manca su questo Galaxy A55. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel. Per la fotocamera selfie, invece, puoi fare affidamento a un obiettivo da ben 32 megapixel.

Non manca una super batteria da ben 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi e che supporta anche la ricarica rapida. Samsung ha anche assicurato che aggiornerà lo smartphone fino a quattro generazioni del sistema operativo e fino a cinque anni per gli update di sicurezza. Per chiudere, hai a disposizione anche utili strumenti AI, come ad esempio "Cerchia, trova" che ti permette di cercare un oggetto presente in un’immagine semplicemente cerchiandolo. Un telefono completo e che difficilmente ti deluderà.

