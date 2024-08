Galaxy Book 3, con lo sconto Amazon il computer costa pochissimo

Fonte foto: Samsung

Siete in vacanza, ma state già pensando al rientro al lavoro e avete bisogno di un nuovo computer portatile? Questa è l’offerta che fa per voi. In questo caldo Ferragosto su Amazon trovi un’offerta eccezionale al minimo storico per un ottimo computer portatile da poco uscito sul mercato. Parliamo del Galaxy Book 3, PC portatile di Samsung disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto eccezionale del 43% che fa risparmiare più di 450 euro sul prezzo di listino. Inutile dire che si si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte che puoi trovare online per un dispositivo con queste caratteristiche

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

A proposito di caratteristiche, quelle del Galaxy Book 3 ti sorprenderanno. Parliamo di un computer top di gamma dotato di un avanzato processore Intel di tredicesima generazione, 8 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Un computer pensato appositamente per il lavoro e per il mondo della produttività e con cui puoi fare veramente di tutto, senza nessuna limitazione. Acquistarlo a questo prezzo è la miglior cosa che puoi fare oggi.

Galaxy Book 3

Galaxy Book 3: prezzo, sconto e offerta Amazon

Minimo storico per il Galaxy Book 3. Oggi trovi il computer portatile di Samsung in promo a un prezzo mai visto prima. Grazie allo sconto del 43% il prezzo scende a 598 euro, il punto più basso mai fatto registrare sul sito di e-commerce. Il risparmio supera i 450 euro e approfitti di un’occasione veramente speciale. Puoi anche dilazionare il pagamento in a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e lo ricevi dove vuoi nel giro di pochissimi giorni. Hai tutto il tempo per provarlo fino in fondo: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Galaxy Book 3

Galaxy Book 3: le caratteristiche tecniche

Un computer con cui non deve porti limiti. Il Galaxy Book 3 è la soluzione pensata da Samsung per tutti coloro che hanno bisogno di un PC potente, versatile e soprattutto molto leggero, che puoi portarti in giro senza troppi problemi. Occupa poco spazio e ha una batteria a lunghissima durata.

Analizziamo la scheda tecnica. Partendo dallo schermo, uno degli elementi che lo contraddistingue rispetto alla concorrenza. Il Galaxy Book 3 è equipaggiato con un display da 15,6 pollici con risoluzione FHD che assicura immagini in altissima risoluzione. Il computer punta molto sulle prestazioni e non potrebbe essere altrimenti. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Intel i5 di tredicesima generazione con 8 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte che assicura tutto lo spazio di cui hai bisogno.

Come detto, è un PC pensato per il lavoro e quindi non può mancare una webcam per fare chiamate con una qualità video e audio molto elevata. Trovi anche la modalità Studio pensata appositamente per le videochiamata che permette di attivare funzionalità intelligenti come la cancellazione del rumore durante le call. La batteria è uno dei punti forti del PC portatile: lo puoi utilizzare per tutto il giorno senza temere di restare senza carica. Infine, hai a disposizione tante porte per la connettività, dall’HDMI al lettore microSD.

Galaxy Book 3