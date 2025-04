Galaxy Book4, offerta shock per il PC top di gamma: sconto mai visto prima

Il Galaxy Book4 è in promo con uno sconto del 45% e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche tecniche.

Se stavi aspettando l’offerta giusta per acquistare il nuovo PC portatile, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, torna in offerta uno dei notebook con il miglior rapporto qualità-prezzo tra quelli disponibili nella fascia medio-alta del mercato. Parliamo del Galaxy Book4, PC portatile di Samsung progettato appositamente per la produttività e per il lavoro. Un laptop compatto, molto leggero e perfetto da portare nello zaino. A catturare l’attenzione è la promo disponibile su Amazon: grazie allo sconto del 45% lo paghi quasi la metà risparmiando poco meno di 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Galaxy Book4 è un PC che difficilmente ti deluderà. Perfetto nell’utilizzo quotidiano e supporta tutte le principali applicazioni per la produttività. Lo schermo da 15,6 pollici lo rende perfetto anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Processore Intel Core i5, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Una scheda tecnica equilibrata e che si adatta alle tue necessità. E con l’affidabilità di acquistare un prodotto Samsung.

Galaxy Book4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il Galaxy Book4 è disponibile a un prezzo di 609 euro grazie all’ottimo sconto del 45% presente in pagina e lo paghi praticamente la metà. Il risparmio netto sfiora i 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 121,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni di acquisto uniche e che trovi solo sul sito di e-commerce.

Acquistandolo oggi ricevi il PC a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi. Insomma, un’occasione unica e speciale che non puoi farti scappare.

Se, invece, cerchi un PC portatile che assicura prestazioni un po’ più elevate, trovi sempre in offerta il Samsung Galaxy Book4 Pro 360, dotato del processore Intel Core Ultra 7. Grazie allo sconto del 38% lo paghi 1295,33 euro e risparmi più di 800 euro sul prezzo di listino. Anche in questo caso hai la possibilità di pagarlo in 5 rate da 259,07 euro al mese.

Galaxy Book4: le caratteristiche tecniche

Samsung è diventato oramai una delle aziende di riferimento anche nel settore dei PC portatili. Il colosso sudcoreano ha lanciato in questi anni PC molto interessanti e pensati per un utilizzo da lavoro, andando a sfidare Apple nel suo regno. E il Galaxy Book4 disponibile oggi in offerta ne è una chiara dimostrazione.

Il notebook è progettato per il multitasking grazie alla presenza di un processore Intel Core i5 che assicura prestazioni ottime e supporta qualsiasi applicazione. Puoi anche editare immagini o montare video senza alcun tipo di problema. A supporto trovi anche 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Ottimo anche lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD che rende ogni immagine nitida e piena di dettagli.

Essendo un PC progettato per il lavoro, non può mancare una webcam che assicura riprese in alta definizione e una qualità audio molto elevata. Ottima anche la connettività: presa HDMI per collegare uno schermo esterno, due porte USB-A e due porte USB-C per accessori e periferiche esterni. Slot per la microSD e per la connessione LAN. Infine, la batteria ti supporta per diverse ore anche con un utilizzo intenso.

