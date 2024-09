Galaxy Book4 Pro, con lo sconto Amazon il prezzo crolla: risparmi 800 euro

Il computer top di gamma di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto eccezionale del 40% e risparmi 800 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

L’occasione del giorno per tutti coloro che sono alla ricerca di un computer portatile dalle prestazioni straordinarie. Su Amazon è disponibile in promo speciale il Galaxy Book4 Pro, notebook lanciato quest’anno dal colosso sud-coreano e che si posiziona nella stessa fascia di prezzo del MacBook Pro. Con il computer Apple c’è una sfida ad armi pari anche per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Questo Galaxy Book4 Pro, infatti, è quanto di meglio possa offrire in questo momento il mercato, grazie a una scheda tecnica con pochi eguali. Oltre ad avere uno schermo Dynamic AMOLED super fluido e anche touchscreen, è equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 7 di ultima generazione, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte.

Un PC che non teme paragoni e che oggi è disponibile con uno sconto mai visto prima. Il merito è dello sconto del 40% che fa crollare il prezzo e ti permette di risparmiare ben 800 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web per questo computer portatile veramente unico e speciale. Essendo un’offerta a tempo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy Book4 Pro: prezzo, sconto e offerta Amazon

Tra le promo dell’iniziativa "Ritorno a Scuola" c’è anche il Galaxy Book4 Pro. L’ottimo computer Samsung è disponibile in offerta con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 1.199 euro. Un grosso risparmio rispetto ai 1.999 euro del prezzo di listino (800 euro in meno). La spesa è sicuramente elevata, ma ti assicuri uno dei migliori PC sul mercato per la sua fascia di riferimento. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa in meno di ventiquattro ore e lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Galaxy Book4 Pro: la scheda tecnica

Conosciamo meglio questo laptop firmato Samsung, a partire dal processore Inter Core Ultra 7, che lo rende performante con qualsiasi programma o applicazione. È infatti dotato di una NPU avanzata, e basato sull’intelligenza artificiale. Il processore lavora di concerto con 16 GB di RAM, garantendoti prestazioni eccellenti. Generosa anche la memoria grazie al SSD da 1 terabyte. Ottimo anche il comparto fotocamera che permette videochiamate di alta qualità. Display da 16", con immagini ad alta risoluzione dai colori vividi e brillanti, con scorrimento e movimenti fluidi. Ideale per chi svolge lavori grafici o guarda contenuti in streaming. Ridotta al minimo l’emissione di luce blu, in protezione degli occhi.

Ma la caratteristica che lo contraddistingue è il fatto che lo schermo sia touchscreen, quindi potrai usarlo anche a mo’ di tablet. Importante poi la presenza del vetro Corning Gorilla Glass con DX, che riduce i riflessi sullo schermo e rende ottimale la visione da qualsiasi angolazione. Ma non finisce qui: la funzione Vision Booster rileva automaticamente la quantità di luce e regola così in automatico i contrasti e i colori sullo schermo. Design ultrasottile, lo porti facilmente dove vuoi e puoi usarlo anche se ti trovi in posizioni scomode.

