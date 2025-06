Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy Book 4 è il notebook giusto da prendere oggi. Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, il modello di Samsung è ora disponibile con il 43% di sconto.

In questo momento, infatti, il notebook è disponibile con un prezzo scontato di 603 euro invece di 1.099 euro, scegliendo la versione venduta e spedita da Amazon.

C’è anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto rateizzato: con questa soluzione, il Galaxy Book 4 è disponibile in 5 rate mensili da 120,71 euro.

Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto sarà valida solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy Book 4 – Intel Core 5 – 15,6 pollici – 16/512 GB

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book 4

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book 4 comprende un display IPS da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il processore Intel Core 5 120U, dotato di una CPU a 10 core, con 2 core Performance e 8 core Efficient, e di una GPU integrata. Si tratta di un chip in grado di assicurare buone prestazioni e tanta efficienza in tutti i contesti di utilizzo.

Il laptop può contare anche su 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 54 Wh. Il sistema operativo è Windows 11 e il notebook può contare su una buona dotazione di porte che comprende due USB-A, due USB-C, una RJ45, una HDMI, uno slot per microSD e un jack audio. Da segnalare anche la presenza di una tastiera full-size con layout italiano.

Il Samsung Galaxy Book 4 ha tutto quello che serve per poter offrire buone prestazioni generali, in tutti i contesti di utilizzo. Il notebook, infatti, ha un buon processore e può contare sulla giusta dotazione di memoria. Nonostante dimensioni non certo compatte, il laptop è anche abbastanza leggero (il peso è di 1,6 chilogrammi) e può, quindi, essere utilizzato con semplicità anche in mobilità. Il rapporto qualità/prezzo, in questo momento, è davvero ottimo.

Samsung Galaxy Book 4, l’offerta su Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 4 con un prezzo scontato di 603 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili. Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto. Lo sconto rispetto al prezzo di listino è pari al 43% mentre il modello è venduto e spedito da Amazon. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

