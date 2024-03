Samsung, lo smartphone a prezzo stracciato: costa meno della metà

Fonte foto: iStock / Seremin

Se si vuole uno smartphone top di gamma e non si vuole spendere uno sproposito, l’unica soluzione è optare per un dispositivo uscito da un po’ di tempo, ma che dispone ancora di un’ottima scheda tecnica. La descrizione combacia perfettamente con il Galaxy S21 FE, uno smartphone lanciato oramai da un po’ di tempo, ma che ancora è in grado di dire la sua, grazie alle ottime componenti scelte da Samsung. Un telefono pensato appositamente per gli utenti, come recita il nome. Infatti, la sigla FE non è altro che l’acronimo di Fan Edition. Samsung per la sua realizzazione, ha seguito i consigli arrivati dagli utenti, a partire dal design e da alcune componenti, come ad esempio il comparto fotografico.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Tutto questo preambolo serve solamente a introdurre la vera notizia di oggi: l’offerta disponibile su Amazon. Una promo come non se ne vedevano da tempo su Amazon, e non stiamo esagerando. Oggi il Galaxy S21 FE è disponibile, infatti, con uno sconto del 52% che te lo fa pagare meno della metà rispetto a quello consigliato. A poco più di 350 euro è veramente difficile trovare di meglio. Prezzo con cui attualmente acquisti solamente uno smartphone medio di gamma, mentre questo Galaxy S21 FE è di tutt’altro livello.

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima su Amazon per il Galaxy S21 FE. Oggi lo trovi con uno sconto del 52% che fa scendere il prezzo a 359,98 euro, punto più basso di sempre sul sito di e-commerce. Il risparmio è davvero considerevole e sfiora i 400 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare nella fase di check-out. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Si tratta di un dispositivo che beneficia dei vantaggi riservati agli utenti Prime e hai trenta giorni di tempo per effettuare il reso.

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE: la scheda tecnica

Uno smartphone realizzato seguendo i consigli degli utenti. Il Galaxy S21 FE è una delle migliori soluzioni del momento per chi vuole uno smartphone top e allo stesso tempo spendere una cifra giusta. Sebbene sia uscito sul mercato da un po’ di tempo, viene continuamente aggiornato da Samsung con le nuove release del sistema operativo Android e con le ultime novità in fatto di sicurezza.

La scheda tecnica è quella di un top di gamma in tutto gli effetti. Dotato di uno schermo da 6.4 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz per la massima scorrevolezza nell’utilizzo quotidiano. Anche la luminosità è elevata e lo rende visibile sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca a gestirei il tutto trovi l’ottimo processore Snapdragon 888 che assicura prestazioni elevate e un consumo ottimizzato della batteria. A supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Il merito è della tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel. Un comparto molto versatile e che si adatta a qualsiasi utilizzo. Ottima anche la fotocamera frontale da ben 32 megapixel per selfie perfetti in ogni situazione. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che ti supporta in ogni fase dello scatto.

Concludiamo con l’ottima batteria da 4500 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Uno smartphone equilibrato e a un prezzo veramente straordinario.

Galaxy S21 FE