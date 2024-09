Galaxy S23 FE, lo smartphone top di Samsung a un prezzo mai visto prima

Fonte foto: Samsung Newsroom

Il mercato degli smartphone riserva sempre delle grandi sorprese. Ci sono alcuni modelli che in pochi conoscono, ma che non hanno nulla da invidiare a quelli più famosi e che molto spesso trovi anche in offerta a un prezzo stracciato. È il caso del Galaxy S23 FE, che, come si può intuire dal nome, è prodotto da Samsung e fa parte di una delle gamme di maggior successo degli ultimi anni. Ed è anche abbastanza recente: rispetto al Galaxy S23 "normale" è uscito molto dopo, e il motivo è semplice. FE è l’acronimo di Fan Edition: lo smartphone viene realizzato seguendo i consigli degli utenti. Rispetto alla versione normale differisce in alcune componenti che lo rendono più attraente sul mercato.

Come ad esempio la fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel, un’esclusiva del Galaxy S23 FE e utilissima negli scatti panoramici. A catturare ancora di più l’attenzione, però, è il prezzo. Oggi, infatti, il Galaxy S23 FE è in promo con uno sconto del 41% che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino, diventando uno degli smartphone top più interessanti disponibili su Amazon. Ha tutto quello che ti serve e anche un prezzo accessibile. Cosa chiedere di più?

Galaxy S23 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Solo per pochissimi giorni trovi il Galaxy S23 FE in offerta a un prezzo di 414,98 euro, con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Per la spedizione devi aspettare solo un paio di giorni, mentre per il reso hai ben 14 giorni di tempo. Se stai cercando uno smartphone top e non vuoi spendere delle cifre esagerate, questa è una delle migliori offerte che puoi trovare oggi.

Galaxy S23 FE: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S23 FE parte da una base già ottima (il Galaxy S23 "normale") e viene impreziosito dai piccoli ritocchi nella scheda tecnica, soprattutto nel comparto fotografico.

Partiamo proprio dal sistema fotografico pensato da Samsung. Nella parte posteriore trova posto un’ottima tripla fotocamera con sensore principale da 12 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 50 megapixel e fotocamera con teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 10 megapixel. A supporto hai anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano a migliorare la qualità delle foto soprattutto quando scatti che c’è poca luce.

Lo schermo assicura la solita affidabilità. Per questo smartphone è stato scelto un Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che rende lo smartphone più fluido nell’utilizzo quotidiano. Ottima anche la visibilità sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Exynos 2200 prodotto direttamente da Samsung e ottimizzato appositamente per questo smartphone con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Rispetto al modello normale c’è anche una batteria più grande con una capacità pari a 4.500 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Per concludere, hai a disposizione anche la tecnologia di Galaxy AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung che semplifica l’utilizzo dello smartphone nella vita di tutti i giorni. Tante nuove funzioni e tutte disponibili gratuitamente.

