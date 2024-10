Galaxy S23 FE al minimo storico: lo sconto è epico

Fonte foto: Samsung Newsroom

Il Galaxy S23 FE è uno dei dispositivi più sottovalutati tra quelli lanciati in questi ultimi mesi dal produttore sudcoreano. Uno smartphone uscito un po’ in sordina, ma che nasconde un grande potenziale. Si tratta di una sorta di versione 2.0 del Galaxy S23 ed è stato lanciato sul mercato qualche mese dopo rispetto al modello base. Il motivo è abbastanza semplice ed è insito nel nome: FE è l’acronimo di Fan Edition e lo smartphone è stato realizzato seguendo i consigli degli utenti. Rispetto al Galaxy S23 le differenze sono nette e assicura prestazioni equilibrate e da vero top di gamma.

A catturare l’attenzione, però, è l’offerta disponibile da oggi su Amazon. Il Galaxy S23 FE, infatti, è disponibile con un ottimo sconto del 30% che fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico in quest’ultimo periodo e ti permette di approfittare di un vero affare. Trovare un telefono top di gamma/premium a meno di 500 euro non è semplice, soprattutto in questo momento storico in cui i prezzi dei dispositivi tech sono aumentati a dismisura.

Galaxy S23 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Su Amazon trovi il Galaxy S23 FE in promo a un prezzo di 488,99 euro con uno sconto del 30% rispetto a quello consigliato. Il risparmio netto supera i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai i classici 14 giorni di tempo.

Galaxy S23 FE: la scheda tecnica

L’affidabilità Samsung combinata con una scheda tecnica che ha poco da invidiare a quella dei telefoni più costosi. Il Galaxy S23 FE è una delle migliori scelte che possiate fare se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma e con un design accattivante. Inoltre, è anche molto resistente ed è progettato per resistere nel tempo, come assicura la certificazione IP68 che lo protegge da acqua e polvere.

Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Anche la luminosità è eccellente e rende il dispositivo luminoso anche sotto la luce diretta del sole. Per le prestazioni non bisogna preoccuparsi: il motore dello smartphone è il processore Exynos 2200 (realizzato da Samsung ed ottimizzato per gli smartphone top di gamma) supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico una garanzia. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel. Un sistema versatile e con cui puoi scattare immagini in qualsiasi situazione. La fotocamera per i selfie è da 10 megapixel.

Rispetto al Galaxy S23 "normale", questa versione 2.0 è dotato anche di una batteria più grande che assicura un’autonomia prolungata: non avrai problemi ad arrivare a fine giornata.

