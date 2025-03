Galaxy S24, con lo sconto Amazon il prezzo sprofonda: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Galaxy S24 FE è una versione speciale dello smartphone top di gamma di Samsung uscito sul mercato da pochi mesi e che merita grande attenzione. Soprattutto oggi che la troviamo in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 35% che ti fa risparmiare più di 250 euro su quello di listino. Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma, ma non vuoi spendere delle cifre esagerate per gli ultimi modelli lanciati sul mercato, il GalaxyS 24 FE è la soluzione perfetta per te.

Samsung da oramai un po’ di anni ci ha abituato a una "versione 2.0" della sua serie più famosa. Un modello che prende spunto dai consigli ricevuti direttamente dagli utenti e infatti FE è l’acronimo di Fan Edition. Questo modello in particolare è un’evoluzione della versione base del Galaxy S24, con cui condivide l’impianto generale, ma differisce per singole componenti. Ad esempio, è dotato di un display più grande, una batteria con una maggiore autonomia e alcune fotocamere leggermente differenti. Per il resto è il solito e affidabile smartphone Galaxy.

Galaxy S24 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima per il Galaxy S24 FE. Da oggi lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a soli 489,89 euro, prezzo più basso di sempre per il questo ottimo smartphone del produttore sud-coreano. Risparmi più di 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

Acquistandolo oggi ricevi il dispositivo nel giro di un paio di giorni. Per effettuare il reso gratuito, invece, hai a disposizione ben due settimane di tempo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo smartphone top di gamma.

Galaxy S24 FE: le caratteristiche tecniche

Probabilmente lo avete sentito nominare poco, ma il Galaxy S24 FE è uno smartphone che merita la giusta attenzione. Non ha nulla in meno rispetto al Galaxy S24 e oggi costa anche molto meno. Per capire la bontà del dispositivo basta analizzare la scheda tecnica.

Partendo dall’elemento che spicca maggiormente: lo schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido e scorrevole nell’utilizzo quotidiano. Un display molto luminoso e che si adatta a qualsiasi utilizzo. Sotto la scocca è presente il processore Exynos 2400e progettato e prodotto proprio da Samsung e ottimizzato per il questo dispositivo. Le prestazioni sono assicurate anche dagli 8 gigabyte di RAM e dai 128 gigabyte di memoria interna.

Uno degli elementi su cui Samsung ha investito maggiormente è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale, invece, è da 10 megapixel. Presente anche il chip ProVisual Engine che migliora la qualità di foto e video. Inoltre, il telefono è dotato anche del sistema Galaxy AI, gli strumenti di intelligenza artificiali sviluppati da Samsung che ti donano i superpoteri nell’editing fotografico. Ma non solo. Puoi trascrivere note vocali ed fare telefonate all’estero utilizzando il traduttore live.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 4700 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Un notevole passo in avanti rispetto al Galaxy S24 che difetta sull’autonomia.

