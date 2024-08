Galaxy S23 FE, lo smartphone top di Samsung a un prezzo stracciato

Fonte foto: Samsung Newsroom

Il top di gamma di Samsung che in pochi conoscono, ma che oggi, grazie all’offerta Amazon, è uno dei migliori smartphone che puoi acquistare. Parliamo del Galaxy S23 FE, smartphone che ha fatto il suo debutto sul mercato da un paio di mesi e dotato di una scheda tecnica molto interessante. Per chi non lo sapesse, Samsung ha da qualche anno lanciato sul mercato una gamma di smartphone denominata "Fan Edition" (abbreviato FE) che viene lanciata sul mercato dopo un paio di mesi rispetto al modello "base". Uno smartphone che viene realizzato sulla base dei consigli degli utenti e che punta molto sul rapporto qualità-prezzo e sulle performance. Questo Galaxy S23 FE non tradisce le attese.

Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo di quasi 300 euro rispetto a quello consigliato e hai anche la possibilità di pagarlo a rate. La scheda tecnica è molto interessante: schermo più ampio rispetto a quello del Galaxy S23 "normale", ma con la stessa risoluzione e frequenza di aggiornamento. Prestazioni ottime grazie al processore octa-core e agli 8 gigabyte di RAM. Anche il comparto fotografico è tenuto in grande considerazione e non a caso nella parte posteriore trovi un sensore principale da ben 50 megapixel. E con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo è disponibile anche Galaxy AI, la tecnologia di Samsung che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone. Un ottimo telefono a un prezzo mai visto prima: è l’affare del giorno.

Galaxy S23 FE: offerta, prezzo e sconto Amazon

Da oggi trovi il Galaxy S23 FE in promo con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 417,98 euro, con un risparmio di quasi 300 euro su quello di listino. Per uno smartphone che a tutti gli effetti è un top di gamma si tratta di un ottimo prezzo e di un’occasione da non farsi scappare. Non a caso negli ultimi trenta giorni ne sono stati acquistati più di 400 su Amazon. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che trovi nella pagina prodotto. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai a disposizione 30 giorni di tempo. Ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo telefono di Samsung.

Galaxy S23 FE: caratteristiche tecniche

L’origine del nome l’abbiamo già spiegata, ora possiamo concentrarci sulla scheda tecnica del Galaxy S23 FE. Partendo dal primo elemento che lo contraddistingue dalla versione di base: il display. Il telefono è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz, per una maggiore fluidità e scorrevolezza nell’utilizzo quotidiano. Il display è dotato anche della funzione Protezione Occhi che riduce la luce blu affaticando meno la vista anche dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2200 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 12 megapixel, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. A bordo sono presenti anche tecnologie avanzate che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale e permettono ottimi scatti anche quando c’è poca luce.

Non manca una buona batteria da 4.500mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. E con la ricarica rapida hai una carica extra in pochissimo tempo. Infine, merita un approfondimento Galaxy AI. Anche sul Galaxy S23 FE trovate il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung e che dota lo smartphone di funzionalità molto utili, come ad esempio "Cerchia e trova" che permette di far partire una ricerca sul web cerchiando semplice un testo o un oggetto all’interno di un’immagine. Altra funzione molto utile è "Traduzione Live": viaggiare in giro per il mondo senza conoscere la lingua del paese che stavi visitando non è mai stato così semplice.

