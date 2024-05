Samsung, questo è lo smartphone ultra da comprare subito: prezzo in picchiata

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le occasioni per fare degli ottimi affari su Amazon non mancano mai, ma in questa caso si tratta proprio di una promo da non lasciarsi scappare. Da oggi sul sito di e-commerce trovi il Galaxy S23 Ultra al prezzo più basso di sempre grazie all’ottimo sconto del 39% che ti permette di risparmiare quasi 600 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e rendere questa offerta una delle migliori tra quelle disponibili oggi online.

Il Galaxy S23 Ultra resta uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato e ha anche ricevuto da parte di Samsung l’aggiornamento con Galaxy AI, la tecnologia che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche c’è poco da discutere: monta le migliori componenti disponibili sul mercato, a partire da un processore Snapdragon super prestazionale e un comparto fotografico con pochi eguali grazie alla fotocamera principale da 200 megapixel. E per finire anche una batteria che supporta la ricarica rapida.

Galaxy S23 Ultra

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy S23 Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo veramente bomba quello a cui oggi trovi il Galaxy S23 Ultra su Amazon. Grazie allo sconto del 39% il prezzo scende a 895,95 euro, con un risparmio che sfiora i 600 euro. Una cifra enorme per uno dei migliori smartphone che puoi trovare sul mercato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 179,17 euro utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che puoi attivare direttamente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, mentre per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra: la scheda tecnica

Nonostante sia uscito sul mercato da circa un anno, il Galaxy S23 Ultra resta ancora un dispositivo super prestazionale. Il merito è anche di Samsung che lo aggiorna costantemente e che ha rilasciato su questo telefono anche Galaxy AI, la tecnologia che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione del dispositivo. Non solo nel comparto fotografico, ma hai accesso anche ad altre utili funzionalità come ad esempio "Cerchia e trova" che ti permette di ricercare online oggetti o scritte presenti all’interno delle immagini. Oppure fare delle telefonate all’estero utilizzando la propria lingua sfruttando la funzione di traduzione in tempo reale. Tutte funzionalità gratuite e che hai a disposizione fin dal primo momento.

Oltre a tutto ciò, il Galaxy S23 Ultra ha anche una scheda tecnica con pochi eguali. A partire dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con una risoluzione elevatissima e che assicura colori realistici. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano e con i contenuti social o i videogame. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Come in tutti gli smartphone Samsung, anche in questo Galaxy S23 Ultra trovi un comparto fotografico in grado di gare la differenza. Nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera con sensore fotografico principale da 200 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e una doppia fotocamera con teleobiettivo da 10 megapixel con rispettivamente zoom ottico 10x e zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel. Un comparto fotografico così variegato lo rende uno dei migliori cameraphone disponibili sul mercato.

Un’altra caratteristica che contraddistingue la serie "Ultra" è la presenza della S Pen, il magico pennino che espande ulteriormente le funzioni di questo smartphone. Puoi disegnare, prendere appunti e fare tantissime altre cose con un semplice tap sullo schermo. Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi patemi. E puoi anche ricaricarla velocemente.

Galaxy S23 Ultra