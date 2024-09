Galaxy S23, il prezzo è speciale con lo sconto Amazon: compralo subito

Fonte foto: Samsung Newsroom

L’offerta è di quelle da cogliere al volo e da non farsi scappare. I motivi sono principalmente due: lo sconto che hai a disposizione e il dispositivo protagonista della promo. Andiamo con ordine. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S23 di Samsung in promo con uno sconto del 38% e risparmi quasi 400 euro sul prezzo di listino. Un’offerta interessantissima per un dispositivo che, nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno, resta ancora oggi uno dei migliori nella sua fascia di riferimento. Un telefono top di gamma e che viene continuamente aggiornato, tanto da aver ricevuto l’update con Galaxy AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale di Samsung che semplifica l’utilizzo dello smartphone. Per acquistarlo subito su Amazon, basta cliccare qui.

La scheda tecnica mette in mostra un telefono che ha poco da invidiare agli altri telefono top disponibili oggi sul mercato. Lo schermo è da sempre uno dei punti di forza dei dispositivi Samsung e lo è anche su questo Galaxy S23. Lo stesso vale per il processore e per il comparto fotografico, dotato di tre fotocamere posteriori top e che assicurano immagini di altissima qualità. Insomma, la scelta perfetta per chi è alla ricerca di uno smartphone potente, ma non vuole spendere una cifra esagerata.

Galaxy S23

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy S23 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi trovi il Galaxy S23 di Samsung in promo con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 629,99 euro, il minimo storico toccato in quest’ultimo periodo su Amazon. Un risparmio notevole per la versione da 256 GB che sfiora i 400 euro. Per diminuire l’esborso iniziale hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai due settimane di tempo dal giorno della consegna.

Galaxy S23

Galaxy S23: la scheda tecnica

Tra i tanti pregi del Galaxy S23 ce ne è uno molto spesso sottovalutato: la sua compattezza. In un mercato in cui i telefono sono sempre più grandi e voluminosi, il Galaxy S23 è uno dei pochi a mantenere ancora dimensioni contenute e che puoi utilizzare con una sola mano. Il merito è di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici con cornici sottilissime e con una risoluzione FHD. Dotato anche di refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo fluido nella vita di tutti i giorni e con la tecnologia Vision Booster che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Prestazioni top assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore e un sensore per i selfie da 12 megapixel. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. In tuo aiuto c’è un sistema di algoritmi che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale e ti permettono di scattare ottime foto anche quando è buio.

Chiudiamo con alcune caratteristiche utili. La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza problemi e con la ricarica rapida hai energia extra in pochi minuti. Il Galaxy S23 è stato pensato per resistere ai graffi e all’acqua (fino a un massimo di 1,5 metri). Infine, lo smartphone ha già ricevuto l’aggiornamento a Galaxy AI che porta in dote tante funzioni utili, a partire da "Cerchia e Cerca" che ti permette di cercare un oggetto o di tradurre una scritta presente in un’immagine o in un cartellone.

Galaxy S23