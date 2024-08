Galaxy S23, il prezzo cala al minimo storico: è da comprare subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

È l’offerta del giorno. E non stiamo esagerando. Riguarda uno degli smartphone più interessanti disponibili oggi su Amazon, soprattutto grazie allo sconto del 43% che trovi sul sito di e-commerce che fa crollare il prezzo e lo paghi praticamente la metà. Questa è la descrizione del Galaxy S23, smartphone top di gamma di Samsung che, sebbene sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, resta ancora uno dei migliori. Il merito è sia della scheda tecnica, ma soprattutto degli aggiornamenti continui rilasciati dal produttore sud-coreano.

Uno di questi aggiornamenti ha portato sullo smartphone Galaxy AI, la nuova tecnologia sviluppata da Samsung che rivoluziona il modo di utilizzare lo smartphone, soprattutto nella vita di tutti i giorni. Come detto, anche le caratteristiche tecniche sono molto interessanti, a partire dall’ottimo schermo Dynamic AMOLED 2x fino ad arrivare alla tripla fotocamera posteriore. Insomma, uno smartphone che a questo prezzo è un super affare per tutti.

Galaxy S23 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta shock per lo smartphone top di Samsung. Oggi è disponibile il Galaxy S23 con uno sconto del 43% che fa crollare il prezzo a 584,15 euro, il punto più basso mai registrato su Amazon per questa versione. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce. Non approfittare di questo super sconto è un errore grandissimo.

Galaxy S23: le caratteristiche tecniche

Basta un aggettivo per descrivere il Galaxy S23: affidabile. Lo smartphone Samsung è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo. Non deve trarre in inganno il fatto che è uscito sul mercato da un po’ di tempo: le prestazioni sono ancora eccellenti e viene aggiornato continuamente da parte di Samsung.

Prova ne è il fatto che a bordo è presente la nuova tecnologia Galaxy AI che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone. Non solo mentre scatti le foto, ma anche durante semplici azioni di routine. Ad esempio, puoi far partire una ricerca sul web semplicemente cerchiando un oggetto presente in un’immagine, oppure effettuare una telefonata all’estero utilizzando il traduttore in tempo reale. Tutte funzionalità utilissime e disponibili gratuitamente sul Galaxy S23.

La scheda tecnica non è da meno, d’altronde abbiamo tra le mani sempre uno smartphone top di gamma. Già lo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz è di un livello superiore rispetto alla concorrenza. La tecnologia Vision Booster lo rende anche visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen 2 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Da top di gamma anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un sistema fotografico professionale composto da un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. Presente anche l’ottima tecnologia Nightography che migliora la qualità delle foto e dei video scattati di notte quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna fino a fine giornata anche dopo un utilizzo intenso del dispositivo. Completo, versatile e da oggi anche a un super prezzo.

