Garmin, lo smartwatch indistruttibile a prezzo stracciato: sconto incredibile

Fonte foto: Garmin / YouTube

Quando si pensa a uno smartwatch super resistente, il primo pensiero corre immediatamente ai dispositivi Garmin. Il produttore statunitense in questi anni è riuscito a creare una nicchia di mercato piuttosto numerosa composta da appassionati di sport all’aperto e di persone che amano avventurarsi in mezzo alla natura. Gli orologi smart di Garmin, infatti, sono dotati di tecnologie all’avanguardia e sono realizzati con materiali super resistenti che li rendono (quasi) indistruttibili. Tra gli ultimi modelli lanciati sul mercato c’è il Garmin epix Pro di seconda generazione, uno smartwatch speciale e con tantissime funzioni utili.

A catturare l’attenzione, però, non sono solamente le caratteristiche tecniche dell’orologio, ma soprattutto l’offerta unica disponibile su Amazon. Infatti, è disponibile con uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il merito è dello sconto del 30% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Un prezzo sicuramente elevato, ma che lo rende uno dei migliori orologi smart indistruttibili che puoi acquistare oggi. Non farti scappare questa opportunità: potrebbe terminare molto presto.

Garmin epix Pro (seconda generazione)

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Garmin epix Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle da non farsi sfuggire. Da oggi il Garmin epix Pro di seconda generazione nella versione da 42 mm (la più piccola tra quelle disponibili sul mercato) è in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 599 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto è di 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’orologio smart è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni (al netto delle festività e dei ponti di questo periodo). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

Garmin epix Pro (seconda generazione)

Garmin epix Pro: le caratteristiche tecniche

Il Garmin epix Pro di seconda generazione non è semplicemente uno smartwatch rugged, cioè un orologio realizzato con materiali super resistenti che lo rendono (quasi) irresistibile, ma è in realtà un orologio che puoi utilizzare ventiquattro su ventiquattro e che si presta a qualsiasi utilizzo. Versatile, con tante funzioni utili e un sistema GPS ad altissima precisione.

Partiamo con qualche caratteristica tecnica. La versione che troviamo oggi in offerta è la più piccola tra quelle a disposizioni: schermo AMOLED da 1,2 pollici con un’ottima luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il design dello smartwatch è concepito per resistere a qualsiasi situazione: ha superato i test militari USA e resiste alle escursioni termiche, alle cadute, ai graffi ed è anche impermeabile. Sulla scocca è presente anche una torcia LED che puoi attivare in mezzo alla boscaglia quando c’è poca luce.

Come detto, questo orologio Garmin è l’ideale per gli amanti delle attività sportive. A bordo trovi più di 30 app dedicate allo sport, tra cui surf, mountain bike, snowboard e sci alpinismo. Per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate che ti permettono di migliorare le tue performance nel tempo e impari anche a conoscere il tuo corpo. Il Garmin epix Pro di seconda generazione è dotato anche di statistiche avanzate che ti aiutano a preparare gare podistiche a livello agonistico (5 km, 10 km e mezza maratona).

Non mancano sensori di ultima generazione che ti aiutano a tenere sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ogni mattina ricevi anche un report con alcune info utili per cominciare al meglio la giornata. Ti mostra come hai riposato durante la notte, un’eventuale variabilità della frequenza cardiaca e come hai recuperato dall’allenamento del giorno precedente.

Chiudiamo con la batteria che ha una un’autonomia di circa dieci giorni e con alcune funzioni che si rivelano utili nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, Garmin Pay ti permette di pagare il conto al ristorante avvicinando semplicemente l’orologio al POS senza dover tirare fuori il portafogli.

Garmin epix Pro (seconda generazione)