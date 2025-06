Garmin epix Pro, prezzo in picchiata su Amazon: minimo storico

Lo smartwatch super resistente di Garmin è disponibile in offerta con un doppio sconto e risparmi più di 250 euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

Fonte foto: Garmin / YouTube

Il weekend di sconti incredibili di Amazon colpisce anche gli smartwatch super resistenti di Garmin. Solo per pochissime ore (o al massimo per qualche giorno) trovi il Garmin epix Pro di seconda generazione in promo con un doppio sconto speciale che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 28%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 27,45 euro e il prezzo scende al minimo storico. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: il risparmio netto supera i 250 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La promo perfetta che non devi farti scappare.

Il Garmin epix Pro Gen 2 è un orologio rugged, quella particolare categoria di wearable super resistenti progettati sia per le avventure all’aperto sia per la vita di tutti i giorni. Lo smartwatch di Garmin lo puoi utilizzare in ogni momento della giornata e ti assiste in tutto quello che fai. Raccoglie statistiche avanzate se ti stai allenando, oppure monitora la tua salute in tempo reale e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Oltre a tutto questo, è dotato anche di una batteria a lunghissima durata. Insomma, un orologio completo e da oggi a un prezzo speciale.

Garmin epix Pro (Gen 2)

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Garmin epix Pro (Gen 2): prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta imperdibile per l’orologio indistruttibile di Garmin. Da oggi è disponibile con un doppio sconto che ti fa scendere il prezzo al minimo storico. Solo per pochissimo tempo lo paghi 584,38 euro, merito dello sconto fisso del 28% presente in pagina a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 27,45 euro. Lo sconto totale è del 31% e risparmi più di 250 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 116,88 euro al mese a tasso zero.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo orologio super resistente.

Garmin epix Pro (Gen 2)

Garmin epix Pro (Gen 2): caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch super resistente da utilizzare per tutto il giorno, ogni giorno. Il Garmin epix Pro Gen 2 è uno dei migliori orologi della sua categoria e da oggi lo trovi a un prezzo veramente vantaggioso, soprattutto in relazione alle caratteristiche e alle funzionalità che offre.

La prima caratteristica che salta subito all’occhio è la resistenza. Lo smartwatch è realizzato con una cassa in polimeri fibro-rinforzati che lo rende (quasi) indistruttibile. Ha superato i test militari USA e resiste alle cadute, agli urti, ai graffi e agli sbalzi di temperatura. Inoltre, è anche impermeabile e lo puoi utilizzare tranquillamente al mare o in piscina. L’orologio è dotato di uno schermo AMOLED da 1,2 pollici e sulla scocca sono presenti anche dei pulsanti fisici per interagire con lo smartwatch quando si hanno le mani impegnate.

Come già detto, lo smartwatch di Garmin è progettato per chi ama gli sport avventurosi. Dotato di oltre 30 app per lo sport, tra cui mountain bike, sci alpinismo, snowboard e anche surf. Per ognuna raccoglie statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. L’orologio ti propone anche allenamenti quotidiani in base alle tue prestazioni. Non manca un chip GPS che ti geolocalizza in pochissimi secondi. L’orologio è dotato anche di sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i tuoi parametri vitali: frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, ogni mattina ricevi un report che ti mostra come hai riposato, il recupero dall’allenamento del giorno precedente ed eventuali problemi di fibrillazione atriale.

Chiudiamo con qualche funzione utile. Smart Notification ti permette di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sul polso, mentre con Garmin Pay puoi pagare la spesa o il conto avvicinando semplicemente l’orologio al POS. La batteria assicura un’autonomia fino a 10 giorni con un utilizzo normale.

Garmin epix Pro (Gen 2)