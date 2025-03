Garmin, lo smartwatch indistruttibile crolla di prezzo: minimo storico

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è in offerta con uno sconto del 32% e risparmi più di 250 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito.

Se c’è un’azienda che in questi anni ha investito tantissimo nel settore degli smartwatch, è sicuramente Garmin. Il brand statunitense ha lanciato tantissimi modelli differenti, creandosi una nicchia di appassionati anche piuttosto fedele. Il merito è anche di dispositivi come il Garmin epix Pro di seconda generazione, un orologio smart con caratteristiche uniche e speciali. Si tratta, infatti, di uno smarwatch rugged, cioè super resistente e dotato di funzioni speciali per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Puoi utilizzarlo nella vita di tutti i giorni, ma anche durante le escursioni all’aperto e nei boschi. E l’autonomia fino a 16 giorni è una caratteristica che lo rende ancora più unico.

Oggi, però, non siamo qui per parlare solamente delle caratteristiche dell’orologio di Garmin, ma soprattutto dell’offerta disponibile su Amazon. Infatti, il Garmin epix Pro è il protagonista di una delle migliori promo delle Offerte di Primavera. Il merito è dello sconto del 32% che ti fa risparmiare più di 250 euro e approfitti del minimo storico. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Insomma, la promo perfetta da cogliere al volo.

Garmin epix Pro seconda generazione: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon il Garmin epix Pro di seconda generazione con schermo da 47 mm è in promo a un prezzo di 581,99 euro grazie allo sconto del 32% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto supera i 250 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 116,40 euro al mese. Una promo completa che non si vedeva da tempo.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito in modo da provare tutte le funzioni, ma difficilmente ne resterai deluso.

Garmin epix Pro seconda generazione: caratteristiche e funzionalità

Non è un orologio come tutti gli altri: il Garmin epix Pro di seconda generazione è uno dei migliori della sua categoria. E non fa nulla per nasconderlo. Garmin ha progettato un orologio in grado di supportarti in ogni momento della giornata e fornito delle migliori tecnologie e componenti del momento.

Non stiamo esagerando. Il Garmin epix Pro di seconda generazione rientra nella categoria degli orologi rugged, smartwatch speciali in grado di resistere alle cadute, ai graffi, agli sbalzi termici e all’acqua. Questo modello Garmin, inoltre, ha superato anche i test militari di resistenza USA. Caratteristiche che lo rendono perfetto per chi ama l’avventura: ti accompagna nell’esplorazione tra i boschi o in montagna e ti aiuta nel momento del bisogno. Ad esempio, sulla scocca è integrata una luce LED, mentre il GPS ad alta precisione individua subito la tua posizione e ti aiuta a ritrovare il sentiero giusto da seguire.

L’orologio è anche perfetto per chi ama fare sport. A bordo trovi più di 30 app dedicate agli allenamenti, tra cui tutti gli sport più praticati (corsa, ciclismo, nuoto) e alcune modalità professionali, come sci alpinismo, snowboard e surf. C’è anche la modalità per gli allenamenti a corpo libero, mentre sullo schermo puoi vedere allenamenti animati per attività cardio, forza funzionale o yoga.

A tutto questo è affiancato anche un monitoraggio della salute avanzato grazie alla presenza di sensori di ultima generazione. Puoi tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e non manca il monitoraggio avanzato del sonno. Inoltre, ogni mattina ricevi un report con una panoramica completa del sonno, del recupero dall’allenamento, la variabilità della frequenza cardiaca e le condizioni meteorologiche.

Chiudiamo con alcune funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Smart notification ti permette di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay paghi la spesa utilizzando l’orologio. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 16 giorni.

