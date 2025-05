Garmin epix Pro, prezzo crollato al minimo storico: sconto esagerato

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è in offerta con uno sconto del 30% e risparmi 250 euro su quello di listino. Indistruttibile, perfetto per chi ama fare sport all'aperto.

Fonte foto: Garmin / YouTube

Garmin è diventata oramai una garanzia quando si tratta di smartwatch top di gamma e super resistenti. Il brand statunitense si è costruito una propria reputazione e ogni anno lancia nuovi modelli con funzionalità sempre più uniche. Il Garmin epix Pro di seconda generazione ricalca alla perfezione questa descrizione. L’orologio si adatta a diverse situazioni ed è pensato sia per chi ama l’avventura all’aperto sia per chi vuole un dispositivo che tiene sotto controllo i principali parametri vitali. È dotato anche di una torcia LED da attivare nel momento del bisono.

Oggi, però, non siamo qui per magnificare le caratteristiche dell’orologio, bensì per parlare dell’ottima promo disponibile su Amazon. Infatti, il Garmin epix Pro è disponibile al minimo storico e con uno sconto di ben il 30% che ti fa risparmiare centinaia di euro. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire: acquisti un orologio insostituibile in grado di durare diversi anni. Approfittane subito, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Garmin epix Pro seconda generazione

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Garmin epix Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo al minimo storico per lo smartwatch indistruttibile di Garmin. Da oggi è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 598,99 euro. Il risparmio netto supera di poco i 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’orologio super resistente è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo in modo da provare tutte le funzionalità dell’orologio. Difficilmente ne resterai deluso.

Garmin epix Pro seconda generazione

Garmin epix Pro: caratteristiche e funzionalità

Lo smartwatch perfetto per ogni situazione. Il Garmin epix Pro di seconda generazione è un orologio super resistente che si presta a qualsiasi utilizzo: sia durante le escursioni all’aperto sia nella vita di tutto i giorni.

La versione disponibile oggi in offerta è la più piccola tra quelle a disposizione, perfetta anche per chi ha un polso di piccole dimensioni. Schermo AMOLED da 1,2 pollici ad alta risoluzione per vedere al meglio ogni singola informazione. Una delle caratteristiche più interessanti resta la grande resistenza. La cassa è realizzata in polimeri fibro-rinforzati che lo rendono resistente alle cadute, ai graffi, alle escursioni termiche ed è anche impermeabile. Inoltre, ha superato i test militari USA per la resistenza.

Lo smartwatch dà il meglio di sé nelle attività all’aperto. Dotato di una torcia LED utilissima nei momenti di difficoltà, ti permette di avere sempre sott’occhio i principali parametri dedicati all’attività fisica. Supporta più di 30 sport, tra cui alcuni molto particolari come ad esempio il surf, la mountain bike, lo sci alpinismo e lo snowboard. Ideale anche per chi vuole prepararsi in vista di gare podistiche amatoriali grazie a auna serie di esercizi ad hoc. Per gli allenamenti a corpo libero, ci sono anche degli esercizi animati che vengono mostrati direttamente sullo schermo dell’orologio. Non manco un chip GPS che monitora in tempo reale la tua posizione.

A tutto questo sono associate funzioni avanzate per il monitoraggio della salute. Sotto la scocca sono presenti sensori che tengono sotto controllo il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno in tempo reale. Ogni mattino ricevi un report con la variabilità cardiaca, la qualità del riposo, il recupero dall’allenamento e tante altre info utili.

Chiudiamo con un paio di funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Con Smart Notification ricevi e-mail e messaggi direttamente sullo schermo dell’orologio, mentre con Garmin Pay puoi pagare la spesa avvicinando lo smartwatch al POS. La batteria ha una durata di 10 giorni con un utilizzo normale.

Garmin epix Pro seconda generazione