Garmin, lo smartwatch indistruttibile a un prezzo stracciato: va comprato subito

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è in offerta speciale con uno sconto del 26% e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Garmin / YouTube

Se sei alla ricerca di un orologio smart versatile, resistente e con una batteria a lunghissima durata, i prodotti Garmin sono quelli che stai cercando. Il brand statunitense è oramai uno dei punti di riferimento per questa speciale nicchia di mercato che negli ultimi anni sta avendo sempre più successo. Uno degli orologi che rispecchia perfettamente queste caratteristiche è il Garmin epix Pro di seconda generazione che da oggi è disponibile in offerta con un ottimo sconto del 26% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio è considerevole e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Garmin epix Pro (Gen 2)

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Un orologio compatto (la versione in offerta è quella più piccola con schermo da 42 mm), con tante funzioni utili per la vita di tutti i giorni (monitoraggio continuo della salute, tante modalità di allenamento) e soprattutto resistente e adatto alle escursioni. Garmin lo ha anche dotato di una torcia integrata che puoi utilizzare mentre fai trekking per illuminare il percorso. Anche la batteria è una sicurezza: autonomia fino a 10 giorni. A questo prezzo diventa un vero best-buy e non puoi farti scappare questa occasione.

Garmin epix Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per lo smartwatch super resistente di Garmin. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 628,93 euro con uno sconto del 26% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 200 euro e approfitti anche del minimo storico. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 126,01 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartwatch indistruttibile è immediata e lo ricevi nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben un mese di tempo: lo puoi provare con calma e testare tutte le funzionalità. Ma difficilmente ne resterai deluso, come dimostrano le più di 400 recensioni positive presenti sulla pagina prodotto.

Garmin epix Pro (Gen 2)

Garmin epix Pro di seconda generazione: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è lo smartwatch perfetto per chi ama l’avventura. Il design è concepito per ogni ambiente, anche per quelli più inospitali. L’orologio è stato testato secondo gli standard militari USA ed è resistente all’acqua, agli urti, alle cadute e agli sbalzi di temperatura. Sulla scocca sono presenti anche degli utili pulsanti fisici per interagire con l’orologio quando non è possibile toccare lo schermo touch.

Tra le funzioni più apprezzate di questo smartwatch c’è sicuramente il monitoraggio avanzato delle attività fisiche. Per gli amanti del trekking, delle scampagnate in montagna o anche per chi vuole tenersi in forma, il Garmin epix Pro offre tantissime modalità di allenamento differenti. Ad esempio hai funzioni utili come l’Endurance Score che misura la tua capacità di sostenere sforzi prolungati e combina i dati di allenamento di tutte le tue attività atletiche per aiutarti a capire in che modo l’allenamento influisce sulla tua resistenza complessiva. Puoi imparare a scoprire il tuo corpo e fino a dove puoi spingerti con gli allenamenti. Puoi monitorare tanti sport, dalla classica corsa (con programmi di allenamento ad hoc per chi vuole affrontare gare semiprofessionali) fino a sport più estremi. Non manca un GPS ad altissima precisione che in pochissimi secondi individua la tua posizione.

A tutto questo sono associate funzioni avanzate per la salute. Sotto la scocca trovi sensori di ultima generazione che monitorano in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Inoltre, ogni mattina ricevi un report con la panoramica del sonno, la variabilità della frequenza cardiaca e l’aggiornamento delle condizioni metereologiche.

Chiudiamo con alcune funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Smart notification permette di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sul polso, mentre con Garmin Pay puoi pagare la spesa oppure il conto al ristorante avvicinando semplicemente l’orologio al POS.

Garmin epix Pro (Gen 2)