Garmin epix Pro, prezzo in picchiata: minimo storico

Trovare un’offerta così vantaggiosa per un orologio Garmin super resistente non è una cosa da tutti i giorni. Da oggi, infatti, su Amazon è disponibile il Garmin epix Pro di seconda generazione, uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato dal produttore statunitense, in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare ben 250 euro su quello di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Un orologio pensato per la vita di tutti i giorni, ma anche per chi ama l’avventura. Realizzato con materiali super resistenti, lo puoi utilizzare durante le escursioni per trovare sempre la strada corretta da seguire grazie al GPS ad alta precisione e anche per tenere sotto controllo i principali parametri vitali. Inoltre, grazie alla torcia integrata, ti aiuta a orientarti al buio. Batteria a lunghissima durata e tantissime modalità di allenamento. A questo prezzo è un vero affare da non farsi scappare.

Garmin epix Pro Gen 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Garmin epix Pro Gen 2 in promo a un prezzo di 599 euro grazie allo sconto del 30% che ti fa risparmiare ben 250 euro su quello di listino. Per lo smartwatch indistruttibile del produttore statunitense si tratta del prezzo più basso di sempre e del miglior prezzo web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Garmin epix Pro Gen 2: le caratteristiche tecniche

Un orologio smart super resistente da utilizzare ogni giorno e per tutto il giorno. Il Garmin epix Pro Gen 2 è uno smartwatch con pochi eguali sul mercato e che fissa nuovi standard nel settore degli orologi rugged, speciali wearable super resistenti. E la prima caratteristica che salta all’occhio è proprio questa: lo smartwatch ha superato i test militari USA ed è resistente agli sbalzi di temperatura, agli urti, ai graffi ed è anche impermeabile. Un orologio che puoi utilizzare in qualsiasi occasione anche grazie a un design che ricorda gli orologi analogici.

L’anima dell’orologio, però, è moderna. I sensori nascosti sotto la scocca permettono di tenere sotto controllo tutti i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ogni mattina ricevi anche un report con il monitoraggio del sonno che ti mostra come hai riposato, gli allenamenti quotidiani e la variabilità della frequenza cardiaca. Puoi anche aggiungere altri informazioni e altri parametri vitali.

Uno dei punti forti del Garmin epix Pro Gen 2 sono le tante funzioni dedicate agli allenamenti. Oltre a supportare più di 20 app sportive, tra cui attività estreme come lo snowboard, il surf e la mountain bike, l’orologio mette a disposizione funzionalità per migliorare le proprie prestazioni giorno dopo giorno. Hai a disposizione anche gli allenamenti HIIT e gli allenamenti animati che mostrano sul display esercizi cardio come yoga e pilates. Non manca un chip GPS che rileva la tua posizione in pochissimi secondi e ti aiuta sempre a ritrovare la retta via.

La batteria è una sicurezza e permette di utilizzare lo smartwatch per più di dieci giorni senza doverlo ricaricare. Non mancano funzioni utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio Smart Notification che ti permette di controllare le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata direttamente sul display dello smartwatch, oppure Garmin Pay per pagare la spesa avvicinando semplicemente l’orologio al POS.

