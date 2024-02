Garmin Fenix 7, con le offerte di Amazon il prezzo è incredibile

Garmin Fēnix 7 è uno smartwatch di fascia alta, ottimo sia per gli sportivi e per chi vuole monitorare il proprio stato di salute. Oggi è in super offerta su Amazon

Fonte foto: Garmin

Il Garmin Fenix 7 è uno degli smartwatch più interessanti tra quelli nel catalogo Garmin, un prodotto estremamente versatile, ottimo sia per chi ha bisogno di un efficiente sistema per il monitoraggio dei parametri vitali e sia per chi, invece, cerca una soluzione per l’attività sportiva, con rilevazioni precise per moltissime discipline.

Il prezzo di listino non è proprio basso, pur essendo giustificabile dalle grandi potenzialità di questo device; ma su Amazon le occasioni non mancano e si può portare a casa questo smartwatch a meno di 500 euro.

Garmin Fēnix 7 Smartwatch, Touchscreen, +30 Sport, GNSS multi-band, Cardio, SpO2, Mappe, Musica, Garmin Pay, Autonomia 18 giorni, Argento/Grafite, 47mm, Display 1.3"

Garmin Fenix 7: scheda tecnica

Garmin Fenix 7 ha un display circolare da 1,3 pollici, con risoluzione di 260×260 pixel e funzione Always-On. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass. La cassa di questo particolare modello è da 47 mm, realizzata in polimeri fibrorinforzati e con fondello in metallo, lunetta in acciaio inossidabile e cinturino in silicone.

Le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali consentono all’utente di rilevare la frequenza cardiaca, quella respiratoria, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e l’idratazione. Molto interessante anche la Modalità istantanea (Health Snapshot) che permette di mostrare una panoramica dei parametri vitali in qualsiasi momento.

Presenti anche le caratteristiche per la salute della donna, con il monitoraggio del ciclo mestruale e dell’ovulazione. Non mancano, infine, le soluzioni per il controllo della qualità del sonno e dei livelli di stress.

Riguardo l’attività sportiva, invece, questo dispositivo aiuta l’utente a tracciare i progressi degli allenamenti per moltissime discipline come: corsa, nuoto, camminata, sport invernali (sci, snowboard, ciaspole), sport con racchetta (tennis, squash, tennis da tavolo, padel), basket, pugilato, arti marziali e molto altro.

Per tenere traccia di tutte le metriche di cui sopra, si può utilizzare l’applicazione Garmin Connect che permette anche di gestire le impostazioni dell’orologio.

Oltre a questo col Garmin Fenix 7 è possibile utilizzare anche le classiche funzioni per leggere le notifiche del telefono, gestire la riproduzione musicale, rilevare gli incidenti per alcune attività e molto altro.

Tra le connessioni ci sono il Bluetooth, il WiFi, l’ANT+ (una connessione specifica per dispositivi per il fitness) e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti.

Sul fronte dell’autonomia Garmin ha stimato fino a 18 giorni in modalità Smartwatch e fino a 57 giorni in risparmio energetico. Valori destinati, naturalmente, a scendere se si utilizzano anche le opzioni per la geolocalizzazione.

Garmin Fenix 7: l’offerta su Amazon

Garmin Fenix 7 è un sistema per il monitoraggio dell’attività fisica e dei parametri vitali molto efficiente, sviluppato per garantire rilevazioni precise e tenere sotto controllo in maniera facile e veloce la propria salute e i progressi nello sport.

Il prezzo di listino è di 649,99 euro ma con l’offerta Amazon si può portare a casa questo dispositivo a 469 euro (-28%, – 180,99 euro) un’ottima offerta da non sottovalutare assolutamente.

