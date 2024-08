Garmin Fenix 8 ufficiale, scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Garmin Fenix 8 è uno smartwatch di fascia alta, ottimo soprattutto per l’attività sportiva a tutti i livelli. Il dispositivo è già disponibile anche in Italia

Fonte foto: Garmin

Garmin ha annunciato ufficialmente i nuovi smartwatch della famiglia Fenix 8, che raccoglie al suo interno tutti i dispositivi di fascia alta dell’azienda americana.

Si tratta di una serie di prodotti molto completa, ottima per il monitoraggio dei parametri vitali e per quello dell’attività fisica, portando al polso degli utenti una suite di strumenti di alta precisione che possono accompagnarli senza difficoltà in ogni situazione.

Tante le conferme come, ad esempio, la versione Solar con lente per la ricarica solare, ma anche tantissime novità, dalle funzionalità avanzate per la corsa e le attività di immersione e fino ad arrivare agli assistenti vocali offline.

Garmin Fenix 8: scheda tecnica

Garmin Fenix 8 ha un display AMOLED con funzione Always-On disponibile nei tagli da 43 mm (1,3 pollici), 47 mm (1,4 pollici) o 51 mm (1,4 pollici). Lo smartwatch può essere acquistato anche nella versione Solar con la lente di ricarica solare e schermi MIP (Memory in Pixel) da 47 mm (1,3 pollici) o 51 mm (1,4 pollici).

Tutti i modelli in arrivo hanno pulsanti in metallo, lunette in titanio o acciaio inox e protezione dello schermo in vetro Corning Gorilla Glass oppure in cristallo zaffiro, nella versione Sapphire.

Le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali consentono all’utente di rilevare la frequenza cardiaca, quella respiratoria, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e l’idratazione. Molto interessante anche le funzioni per la Body Battery, che forniscono informazioni sull’energia a disposizione per svolgere le varie attività.

Presenti anche le caratteristiche per la salute della donna, con il monitoraggio del ciclo mestruale, della gravidanza e dell’ovulazione, quelle per il controllo della qualità del sonno e dei livelli di stress. Inoltre con la funzione Istantanea salute è possibile generare un report completo dei propri parametri vitali in tempo reale.

Per quanto riguarda l’attività sportiva, lo smartwatch consente di tracciare i progressi degli allenamenti per moltissime discipline, come corsa, sport acquatici (impermeabile fino a 40 metri), camminata, sport invernali (sci, snowboard, ciaspole), sport con racchetta (tennis, squash, tennis da tavolo, padel), basket, pugilato, arti marziali e molto altro.

Con la funzione Dynamic Round Trip specifica per la corsa, è possibile creare in automatico circuiti ad anello, partendo da distanze e gradi di difficoltà impostati dall’utente. Meritano una menzione a parte anche le funzioni per le attività di immersione, che consentono all’utente di controllare, ad esempio, il livello delle bombole di ossigeno, l’andamento delle maree, accedere alla bussola, pianificare le immersioni e molto altro.

Interessanti anche i parametri di propensione all’attività fisica come Endurance Score, Hill Score, VO2 max, Training Status che consentono di valutare gli obiettivi raggiunti e di programmare le proprie sessioni di allenamento quotidiane.

Per tenere traccia di tutte le attività e i parametri appena elencati, si può utilizzare l’applicazione GarminConnect.

Presenti anche le classiche funzionalità da smartwatch come la lettura delle notifiche del telefono, lagestione della riproduzione musicale, il rilevamento gli incidenti, la possibilità di rispondere alle chiamate (microfono e altoparlante integrato, utili anche per l’utilizzo degli assistenti vocali anche offline), la gestione dei pagamenti contactless, una torcia LED e molto altro.

Merita una menzione a parte la navigazione outdoor o in ambiente cittadino con TopoActive2 che mostra informazioni precise sulle strade e sulla morfologia del territorio, con la possibilità di accedere anche alle immagini satellitari.

Tra le connessioni disponibili ci sono il Bluetooth, il WiFi, l’ANT+ (specifica per dispositivi per il fitness) e le diverse opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Sul fronte dell’autonomia Garmin ha stimato (in modalità smartwatch) fino 29 giorni per le versioni con schermo AMOLED e fino a 48 giorni per quelli con ricarica Solar.

Garmin Fenix 8: prezzo e disponibilità

Tutti gli smartwatch della serie Garmin Fenix 8 sono già disponibili sul sito ufficiale e presso i punti vendita autorizzati al prezzo di