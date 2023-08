Garmin, questo è lo smartwatch da comprare oggi: minimo storico e offerta shock

Fonte foto: Garmin

Non tutti gli smartwatch sono uguali. Questa frase l’abbiamo ripetuta tantissime volte, ma mai come in questo caso si rivela vera. Di quale orologio smart stiamo parlando? Del Garmin Instict Crossover, wearable che ha fatto il suo debutto sul mercato da pochi mesi e che si è subito imposto come uno dei più interessanti. Anche perché non si tratta di un smartwatch vero e proprio, ma di uno smartwatch ibrido. Questa particolare categoria di orologi si caratterizza per alcuni aspetti unici: sono smart, ma allo stesso tempo hanno delle funzionalità tipiche degli orologi analogici. Questo Garmin Instict Crossover, ad esempio, è dotato di lancette analogiche luminose e di facile lettura. E grazie alla tecnologia RevoDrive la misurazione del tempo è super precisa.

Sebbene le caratteristiche di questo orologio siano interessantissime, in questo articolo parliamo di un altro aspetto che ha catturato la nostra attenzione: l’offerta disponibile su Amazon. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile in offerta a un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 27% che fa risparmiare ben 150€ sul prezzo di listino. Stiamo parlando di un’offerta da non farsi scappare e soprattutto da non sottovalutare: l’orologio è dotato di tutte le funzionalità che si cercano in un dispositivo di questo genere a cui aggiungere anche una resistenza senza paragoni. Insomma, un orologio "antico", ma con un’anima estremamente moderna.

Garmin Instict Crossover

Garmin Instict Crossover: caratteristiche tecniche e funzionalità

Non esageriamo nel dire che il Garmin Instict Crossover è un orologio smart veramente unico. E già il fatto di appartenere alla categoria degli smartwatch ibridi dovrebbe farlo capire. Ecco nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità di questo dispositivo.

Andiamo con ordine e spieghiamo perché si tratta di un orologio ibrido. Il motivo è semplice: combina caratteristiche tipiche di un orologio analogico a quelle di uno smartwatch. In questo caso specifico, il Garmin Instict Crossover è dotato di lancette analogiche e di uno schermo digitale dove tenere sotto controllo i principali parametri vitali e l’attività fisica. Le lancette Super-Luminova sono molto luminose e grazie alla tecnologia RevoDrive non perdono mai un secondo.

Questa sua natura ibrida aumenta anche l’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 28 giorni. Lo puoi ricaricare praticamente una volta al mese. L’orologio smart è pensato anche per affrontare le avventure in mezzo alla natura essendo realizzato con materiali super resistenti: impermeabile fino a 100 metri, non teme urti e graffi e sopporta anche le temperature più estreme.

Passiamo alle funzioni smart. Lo smartwatch ha più di 30 profili dedicati alle attività sportive: corsa, ciclismo, nuoto, forza funzionale, arrampicata, golf, yoga e molto altro. Per alcuni esercizi è possibile anche tenere sotto controllo statistiche avanzate come ad esempio il V02 MAX. L’orologio ti suggerisce anche quali wokrout eseguire ogni giorno in base alle tue capacità, in modo da migliorare piano-piano senza strafare. Non manca un chip GNSS che ti geolocalizza in pochissimo tempo e con il quale sapere in ogni istante la tua posizione, in modo da tornare facilmente indietro grazie alla funzione Trackback.

Per chi vuole tenere sotto controllo il proprio stato di salute, sono presenti sensori che monitorano la frequenza cardiaca al polso, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche il monitoraggio avanzato del sonno. Ogni giorno ricevi anche un report mattutino che ti mostra i principali parametri vitali e un riassunto sul tuo stato di salute.

A tutto questo si aggiungono anche delle funzionalità utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio Garmin Pay che ti permette di effettuare pagamenti contactless.

Garmin Instict Crossover: prezzo, sconto, offerta Amazon

Prezzo eccezionale per lo smartwatch ibrido Garmin Instict Crossover. Grazie al calo di prezzo improvviso di questi giorni, oggi è disponibile su Amazon a 399,90€, con uno sconto di ben il 27% rispetto a quello di listino. Il risparmio totale è di 150€, un’ottima cifra tenendo conto del fatto che l’orologio è stato lanciato sul mercato da pochi mesi. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. La disponibilità è immediata e la consegna super rapida. Per fare il reso gratuito hai a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

Garmin Instict Crossover