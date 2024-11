Garmin Instict 2, il prezzo crolla al minimo storico: affare per tutti

Lo smartwatch super resistente di Garmin è in offerta con uno sconto del 37% e al prezzo più basso di sempre. Più di 30 app per lo sport e una batteria che dura fino a 28 giorni.

Fonte foto: Garmin

Gli smartwatch rugged sono una delle ultime novità in tema di wearable e negli ultimi anni hanno conquistato una fetta di mercato sempre più grande. Tra le aziende che per prime hanno puntato in questo settore c’è sicuramente Garmin, diventata oramai un punto di riferimento per coloro che vogliono un orologio in grado di resistere anche agli eventi più estremi. In questa categoria rientra sicuramente il Garmin Instict 2, orologio smart che fa oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto del 37% e al prezzo più basso dell’ultimo periodo.

Questo orologio del produttore statunitense è dotato di una scheda tecnica interessante e di tutte le funzionalità del caso. A partire da uno schermo grande e da ben 30 app dedicate agli sport più praticati. Non mancano sensori per il monitoraggio avanzato della salute e per la geolocalizzazione rapida. A stupire è anche la batteria: con una sola ricarica è in grado di durare diversi giorni. Non approfittare di questa super promo sarebbe un errore incredibile.

Garmin Instict 2

Garmin Instinct 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è una di quelle da cogliere al volo. Da oggi trovi il Garmin Instinct 2 in promo con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a soli 219,90 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio è di ben 130 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre il periodo per il reso è esteso fino al 15 gennaio 2025.

Garmin Instict 2

Garmin Instinct 2: funzioni e caratteristiche

Il Garmin Instinct 2 è il telefono perfetto per chi è alla ricerca di uno smartwatch resistente e con un prezzo accessibile a tutti. I materiali con cui è stato costruito lo rendono perfetto per ogni avventura: è impermeabile fino a 100 metri ed è resistente agli shock termici, agli urti e alle cadute.

A fare la differenza, però, è quello che troviamo sotto la scocca. Lo smartwatch è dotato di sensori avanzati che permettono di tenere sotto controllo tutti i tuoi parametri vitali, a partire dal battito cardiaco e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno che ti mostra ogni mattina come hai riposato durante la notte.

Per gli amanti dello sport c’è un set completo con più di 30 app dedicate alle attività sportive. Trovi veramente di tutto, dagli sport più praticati come la corsa e il ciclismo, fino a quelli più avventurosi come la mountain bike. Per ognuno puoi raccogliere e analizzare diverse statistiche avanzate, che ti aiutano anche a migliorare le tue prestazioni. Hai anche a disposizione gli allenamenti HIIT ad alta intensità. Hai a disposizione anche degli avanzati sensori per la geolocalizzazione che offrono funzioni speciali come "Percorso Trackback" che ti riporta al punto di partenza quando vai a fare un’escursione.

Puoi anche collegare il Garmin Instinct 2 allo smartphone per ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sul polso.

Garmin Instict 2