Garmin Instict, prezzo crollato: oggi lo paghi la metà

Gli smartwatch Garmin si differenziano da tutti gli altri per le loro caratteristiche uniche e per essere realizzati con materiali super resistenti. Una nicchia di mercato che l’azienda statunitense è riuscita a coltivarsi nel tempo e nella quale oggi è una delle dominatrici. Il merito è anche dei vari modelli lanciati in questi ultimi anni, come ad esempio il Garmin Instict che oggi troviamo in super offerta su Amazon a un prezzo speciale e più basso rispetto a quello del Prime Day. Oggi, infatti, lo troviamo con uno sconto del 51% che te lo fa pagare meno della metà e risparmiare più di 150€ sul prezzo di listino.

Il Garmin Instict è un orologio smart differente da tutti gli altri. E basta veramente poco per capirlo. Realizzato con materiali super resistenti, rispetta gli standard militari per resistenza agli agenti atmosferici, agli sbalzi di temperatura e agli urti. Praticamente il compagno ideale per affrontare avventure all’aperto, escursioni e trekking in mezzo ai boschi. A tutto questo aggiunge un set di strumenti avanzati per monitorare il proprio stato di salute, l’attività fisica e anche una batteria che assicura un’autonomia fino a quattordici giorni con un utilizzo normale. A questo prezzo è difficile trovare qualcosa di meglio: approfittatene immediatamente.

Garmin Instict: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di un orologio smart come questo Garmin Instict, bisogna partire prima dalle funzionalità offerte e poi passare alle caratteristiche tecniche. Di una ne abbiamo già parlato: la grande resistenza. Il Garmin Instict è un orologio realizzato con materiali unici: cassa in polimeri fibro-rinforzati, vetro del display ad alto contrasto e rafforzato chimicamente. Tutto questo permette all’orologio di superare i test di resistenza per gli standard militari statunitensi e di diventare (quasi) indistruttibile.

Sul piano delle funzionalità il Garmin Instict è il miglior compagno che possiate trovare per affrontare le vostre avventure. Sotto la scocca troviamo un set di sensori avanzatissimi che monitorano costantemente la salute e l’attività fisica. Partiamo da questo secondo aspetto. Lo smartwatch è dotato di più di 20 app dedicate a tutti gli sport più praticati, dalla corsa, al trekking, passando per il ciclismo (anche mountain bike) e il nuoto (è impermeabile fino a 100 metri). L’orologio ti supporta anche quando sei in mezzo alla natura grazie al chip GNSS che utilizza i sistemi di navigazione satellitare più importanti (GPS, GLONASS e Galileo) in modo da non perdere mai l’orientamento. C’è anche la funzione Trackback per tornare al punto di partenza. I sensori ABC, invece, includono l’altimetro, il barometro e la bussola elettronica a tre assi.

Per il monitoraggio della salute troviamo funzioni altrettanto utili. A partire dalla frequenza cardiaca al polso ventiquattro ore su ventiquattro e che ti avvisa se rileva qualche dato anomalo. Non manca il rilevamento dello stress con esercizi di respirazione ad hoc per diminuire la stanchezza mentale.

Chiudiamo con alcune caratteristiche tecniche. Lo smartwatch è dotato di uno schermo con un’ottima luminosità e lo puoi leggere anche sotto la luce del sole. Grazie alla funzione Smart Notification, invece, puoi collegarlo allo smartphone e ricevere sul polso tutte le notifiche più importanti, come i messaggi e le chiamate in entrata. La batteria, infine, assicura un’autonomia di 14 giorni con un utilizzo normale dell’orologio.

Garmin Instict: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo eccezionale per il Garmin Instict. Oggi lo troviamo su Amazon a 146€, con uno sconto del 51% rispetto a quello di listino. Il risparmio totale supera i 150€ e approfitti anche del minimo storico su Amazon (prezzo più basso anche del Prime Day). C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione e la consegna avvengono in tempi abbastanza rapidi e per fare il reso gratuito hai 30 giorni di tempo. Si tratta di una delle migliori offerte disponibili in questo momento su Amazon per uno smartwatch e potrebbe terminare molto presto: approfittatene immediatamente.

