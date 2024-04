Garmin Instict 2S, il prezzo è crollato: minimo storico

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

In questi anni Garmin si è affermata come una delle aziende di riferimento nel settore degli smartwatch super resistenti grazie al lancio di dispositivi con funzionalità avanzate e con caratteristiche che difficilmente trovi nei wearable dei principali concorrenti. Smartwatch che, però, hanno anche un costo molto elevato. Per questo motivo Garmin ha lanciato anche una gamma di orologi super resistenti alla portata di tutti. Stiamo parlando dei Garmin Instinct, di cui fa parte anche questo Garmin Instinct 2S protagonista dell’articolo di oggi. Su Amazon è in promo speciale al prezzo più basso di sempre grazie all’ottimo sconto del 36% che ti fa risparmiare più di 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

È uno smartwatch che offre tutto quello che si chiede a un dispositivo di questo genere. Costruito con materiali super resistenti, è il compagno ideale per chi ama fare trekking o sport avventurosi come lo sci alpinismo o la mountain bike. Altra caratteristica che lo rende veramente speciale è la batteria: con un utilizzo normale supera i 15 giorni di autonomia, un vero record per dispositivi di questo genere. Per i più esigenti c’è anche un set completo per il monitoraggio della salute: tutti i parametri vitali più importanti vengono monitorati in tempo reale e vieni avvertito se rileva qualche misurazione anomala.

Garmin Instict 2S: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un prezzo veramente eccezionale quello del Garmin Instict Garmin 2S. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 191,50 euro. Il risparmio è davvero interessante e supera i 100 euro. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 38,30 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Puoi provarlo con tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Garmin Instict 2S: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin Instict 2S è un orologio che si differenzia da tutti gli altri sia per le caratteristiche, sia per le funzionalità offerte. E anche per i materiali con cui è stato realizzato.

E partiamo proprio da questa caratteristica. Per il Garmin Instinct 2S l’azienda statunitense ha optato per materiali unici: la cassa è in polimeri fibro-rinforzati, mentre il verto protettivo è un Corning-Glass antigraffio. Tutto questo lo rende impermeabile fino a 100 metri e in grado di resistere agli urti, alle cadute e anche alle temperature estreme. Perfetto per qualsiasi tipologia di avventura all’aperto, sia al caldo sia al freddo.

Passando alle funzioni, lo smartwatch di Garmin offre più di 30 app per lo sport, tra cui tutte le attività più diffuse come corsa, ciclismo, nuoto e anche alcune un po’ più particolare come il golf e lo yoga. Non mancano gli allenamenti HIIT ad alta intensità che ti aiutano a tonificare il tuo corpo. Non manca un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione per localizzare la tua posizione in pochissimo tempo. E con la funzione Track Back trovi sempre la strada per tornare da dove sei partito.

A tutto questo si aggiungono tante funzioni utili per il monitoraggio della salute. Puoi tenere sotto controllo in tempo reale la frequenza cardiaca al polso e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche il monitoraggio avanzato del sonno con un punteggio che ti mostra come riposi e cosa migliorare. Per le donne c’è il monitoraggio del ciclo mestruale.

Come accennato, la batteria ha un’autonomia che supera i 15 giorni con un utilizzo normale. Collegando l’orologio allo smartphone puoi anche ricevere le notifiche dei messaggi direttamente sul polso.

