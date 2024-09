Garmin Venu 2S, il prezzo è in picchiata: affare per tutti

Fonte foto: Garmin

Il Garmin Venu 2S è uno smartwatch pensato per chi ha una vita attiva e allo stesso tempo è alla ricerca di un orologio da indossare anche nella vita di tutti i giorni. Il merito è di un design che ricorda gli orologi analogici con un quadrante circolare, un cinturino elegante, ma sotto il display touch si nascondono tanti sensori in grado di tenere sotto controllo i principali parametri vitali e di monitorare più di 25 sport differenti. Un orologio che non ti pentirai di tenere al polso per tutto il giorno e che assicura un’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 10 giorni.

Oggi ne parliamo non tanto per le sue caratteristiche e funzionalità, quanto per l’offerta disponibile su Amazon. Infatti, è in promo con uno sconto eccezionale del 31% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta di una delle tante offerte lampo disponibili sul sito di e-commerce e per questo motivo ti consigliamo di approfittarne immediatamente: potrebbe terminare da un momento all’altro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Insomma, l’offerta perfetta per cominciare al meglio questa settimana.

Garmin Venu 2S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta sensazionale da non farsi sfuggire per nessun motivo. Da oggi trovi il Garmin Venu 2S in promo a un prezzo di 274,74 euro, con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Un’offerta da pochissimo disponibile sul sito di e-commerce che, oltre ad approfittare del minimo storico, permette anche di risparmiare più di 120 euro sul prezzo di listino. La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso hai i classici quattordici giorni di tempo.

Garmin Venu 2S: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di uno smartwatch come il Garmin Venu 2S è necessario soffermarsi prima sulle funzionalità piuttosto che sulle specifiche tecniche. E sotto questo aspetto, l’orologio di Garmin ha veramente pochi eguali sul mercato.

L’orologio è pensato per chi ha una vita attiva e vuole sempre tenere sotto controllo i propri parametri vitali. Lo smartwatch permette di monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la respirazione e il livello dello stress. Tutti i dati vengono raccolti nell’app Garmin Connect e li puoi analizzare tramite l’app dello smartphone. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report completo che ti mostra come riposi durante la notte.

Lo smartwatch si adatta alla perfezione a coloro che amano avere una vita attiva e allenarsi tutti i giorni. Hai a disposizione più di 25 app dedicate a diversi sport, tra cui la corsa, il ciclismo, il nuoto in piscina, pilates e tapis roulant. Puoi anche scegliere degli allenamenti avanzati per la forza oppure gli allenamenti HIIT. Sullo schermo puoi vedere dei brevi video animati con gli esercizi per il workout. Per ogni allenamento raccogli diverse statistiche avanzate che puoi analizzare tramite l’app dello smartphone.

Chiudiamo con alcune funzionalità utili nella vita di tutti i giorni. Smart Notification permette di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sullo smartwatch, mentre con Garmin Pay puoi pagare la spesa al ristorante utilizzando direttamente l’orologio. La batteria ha un’autonomia di circa 10 giorni.

