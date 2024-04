Garmin Venu 2 Plus, offerta incredibile: oggi costa pochissimo

Fonte foto: Garmin / YouTube

Uno smartwatch completo e versatile, grazie al quale mantenersi in forma e tenere lo smartphone in tasca per gran parte della giornata. Basta questa brevissima descrizione per capire che il Garmin Venu 2 Plus non è uno smartwatch come tanti altri.

Il wearable del produttore statunitense è capace di eccellere sia sul fronte sportivo – grazie a sensori di monitoraggio di ultima generazione – sia su quello dello "produttivo". Potrai infatti utilizzarlo come rimpiazzo dello smartphone per gran parte del tempo e, grazie all’altoparlante incorporato, sfruttarlo per interagire con il tuo assistente smart personale. Il tutto a un prezzo eccezionale: lo sconto top garantito da Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico.

Garmin Venu 2 Plus a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Lo smartwatch del produttore statunitense è disponibile su Amazon con una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Non solo potrai acquistarlo al prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico, ma potrai pagarlo anche a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Il Garmin Venu 2 Plus è scontato del 37% al minimo storico su Amazon. Acquistandolo adesso lo paghi 284,99 euro contro i 449,99 euro del listino, con un risparmio superiore ai 165 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai propri metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate a tasso zero. In questo modo, il Garmin Venu 2 Plus costa 58,60 euro al mese per cinque mesi. Poco meno di due caffè al giorno, insomma.

Garmin Venu 2 Plu scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato inizialmente, il Garmin Venu 2 Plus ha tutte le carte in regola per diventare il sostituto dello smartphone. Senza dover tirare fuori il telefonino dalla tasca potrete rispondere e fare chiamate, inviare messaggi, controllare la riproduzione musicale, consultare le indicazioni stradali e molto altro. Ma non è che la punta dell’iceberg.

Grazie ai sensori cardio ed SpO2 potrai monitorare costantemente – 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – il tuo stato di salute e utilizzare questi dati per valutare con maggior correttezza la bontà delle tue sessioni di allenamento.

Il Garmin Venu 2 Plus è in grado di monitorare decine di attività sportive in maniera automatica e, grazie alle 25 applicazioni preinstallate, sarete in grado di monitorare con altissima precisione attività come la corsa, il ciclismo, il nuoto e il fitness. Non solo: l’app Garmin Coach vi metterà a disposizione piani di allenamento gratuiti grazie ai quali raggiungere facilmente i vostri obiettivi.

Lo schermo AMOLED da 1,3 pollici protetto da vetro Corning Gorilla Glass 3 garantisce poi un’ottima visibilità anche se esposto alla luce diretta del sole. Potrete allenarvi all’aria aperta e consultare le indicazioni stradali o monitorare i progressi senza problemi di visibilità.

