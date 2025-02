Garmin Venu 2, offerta lampo: il prezzo crolla e lo paghi la metà

Fonte foto: Amazon

Garmin oramai non è più una sorpresa nel mondo degli smartwatch, anzi. Il brand statunitense è oramai una delle aziende leader del settore e il merito è dei tanti modelli lanciati in questi anni, tutti con caratteristiche e funzionalità ben precise. Il Garmin Venu 2 è uno di questi. Un orologio progettato per essere utilizzato in ogni momento della giornata e con tante funzioni utili per la vita di tutti i giorni. Con questo wearable puoi monitorare i tuoi allenamenti e raccogliere anche statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare le performance, tenere sotto controllo i principali parametri vitali e utilizzarlo per più di dieci giorni prima di metterlo sotto carica.

Oggi, però, non siamo qui per decantare le lodi di questo orologio, bensì per parlare della promo speciale disponibile su Amazon. Il Garmin Venu 2, infatti, è protagonista di una delle migliori offerte del giorno per quanto riguarda un orologio. Su Amazon è disponibile con un super sconto del 50% e risparmi ben 200 euro. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. La promo potrebbe terminare da un momento all’altro: approfittane subito e non fartela scappare.

Garmin Venu 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco lo smartwatch che devi acquistare oggi. Su Amazon è disponibile il Garmin Venu 2 con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a 199 euro. Lo paghi esattamente la metà e puoi anche dilazionare il costo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’offerta è immediata e potrebbe scadere da un momento all’altro. Acquistando oggi lo smartwatch lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Hai anche tutto il tempo necessario per provarlo a fondo: per il reso gratuito hai ben 30 giorni.

Garmin Venu 2: le caratteristiche tecniche

Informazioni dettagliate sul tuo benessere fisico, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica, batteria con un’autonomia elevata e un design che fonde classico e moderno. In poche parole: il Garmin Venu 2.

Questo orologio del brand statunitense è un classico smartwatch che puoi utilizzare in ogni momento della giornata, anche di notte grazie al monitoraggio avanzato del sonno che ti fornisce un report su come riposi durante la notte e ti suggerisce cosa migliorare in caso di insonnia. Lo smartwatch si caratterizza per uno schermo ampio e luminoso che ti fornisce tutte le info di cui hai bisogno: orario, contapassi, calorie bruciate, battito cardiaco.

A proposito della frequenza cardiaca, il Garmin Venu 2 è dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire proprio dal battito cardiaco e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui vengono rilevati dei dati anomali, si viene avvisati con una notifica in tempo reale. Non manca il monitoraggio dello stress e della stanchezza mentale.

Per gli amanti delle attività sportive, invece, sono disponibili più di 25 app dedicate agli sport, da quelli più praticati (corsa, ciclismo, nuoto) a quelli più avventurosi. Per ognuno puoi raccogliere statistiche avanzate e monitorare i propri progressi nel tempo.

Ottima anche l’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 10 giorni. Collegando lo smartwatch al proprio telefono si possono ricevere le notifiche direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay ti basta avvicinare l’orologio al POS per pagare la spesa o il conto al ristorante.

