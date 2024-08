Sportwatch Garmin a prezzo mai visto prima: va comprato subito

Fonte foto: Amazon

Chi non vorrebbe avere un personal trainer disponibile 24 ore su 24 e sempre pronto a fornire suggerimenti e consigli e aiutarci a capire come migliorare le nostre performance atletiche? Una possibile soluzione è rappresentata dagli sportwatch, smartwatch progettati per accompagnarci passo dopo passo nelle nostre sessioni di allenamento.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Dispositivi come il Garmin Venu 2 sono pensati e progettati proprio per questo: la suite di sensori di cui è dotato monitora costantemente movimenti e allenamenti e tutti i paramentri vitali più importanti. Combinando questi dati non solo è in grado di dirci se siamo in buona salute, ma può aiutarci a capire come migliorare gli allenamenti e ottenere così performance fisiche migliori. E grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon, ti costa pochissimo: puoi risparmiare moltissimo sul prezzo di listino.

Garmin Venu 2, Slate & Black

Garmin Venu 2, Silver & Granite

Smartwatch Garmin mai così conveniente: sconto e prezzo finale

Un’offerta da non farsi scappare, quella disponibile oggi sul Garmin Venu 2. Lo sportwatch del marchio statunitense è disponibile, nelle versioni Slate & Black e Silver & Granite, con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre.

Comprandolo ora lo paghi 280,99 euro contro i 399,99 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore. I calcoli sono semplici: oggi ottieni un risparmio di oltre 100 euro sul listino.

Garmin Venu 2, Slate & Black

Garmin Venu 2, Silver & Granite

Garmin Venu 2 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un display ampio e luminoso "incastonato" in una cassa metallica da 45 millimetri. Il Garmin Venu 2 monta un pannello AMOLED da 1,3 pollici che non "soffre" la luce solare: avrai un’ottima visibilità anche se illuminato direttamente dalla luce del sole. Perfetto, dunque, per allenarsi all’aria aperta e monitorare costantemente le performance.

Grazie alle 25 app precaricate, infatti, il Garmin Venu 2 può registrare in maniera automatica allenamenti di ogni genere: dalla corsa al nuoto, dal ciclismo al fitness. In base ai tuoi obiettivi e alle tue necessità, lo sportwatch del produttore statunitense sarà in grado di valutare la bontà delle performance, fornendo consigli sugli esercizi migliori e una valutazione a fine allenamento.

Fondamentale, in questo scenario, il ruolo giocato da sensori come il cardiofrequenzimetro e il sensore SpO2, grazie ai quali lo sportwatch in offerta su Amazon saprà valutare correttamente lo sforzo prodotto e aiutarti a capire i tuoi margini di miglioramento.

La batteria, poi, garantisce un’autonomia fino a 11 giorni in modalità smartwatch: non avrai così bisogno di ricaricarlo ogni giorno per poterne sfruttarne a pieno le funzionalità.

Garmin Venu 2, Slate & Black

Garmin Venu 2, Silver & Granite