Garmin, lo smartwatch top a prezzo impensabile: va comprato ora

Non un semplice smartwatch. Il Garmin Venu 2 è stato progettato e realizzato con uno scopo ben preciso: metterti a disposizione un personal trainer da polso, pronto a registrare con precisione ogni tua sessione di allenamento e fornirti suggerimenti e incoraggiamenti per raggiungere più in fretta i tuoi obiettivi.

Uno sportwatch a tutti gli effetti, dotato di sensori e di componenti capaci di misurare con un elevatissimo grado di precisione ogni tuo singolo movimento e monitorarlo in maniera automatica. Come vedremo in dettaglio tra poco, il Garmin Venu 2 riconosce da sé decine di attività sportive e si avvia automaticamente nel momento in cui inizi la tua sessione di allenamento. Al termine, potrai valutare sforzo e risultati dallo smartwatch o sincronizzando i dati con l’app. Un dispositivo estremamente valido, dunque, che oggi trovi a un prezzo mai visto prima: l’offerta top di Amazon ti fa risparmiare oltre 100 euro.

Lo sportwatch Garmin a prezzo stracciato: offerta imperdibile su Amazon

Un prezzo così basso per il Garmin Venu 2 non si è visto tanto spesso. Anzi, è impossibile (o quasi) riuscire a comprarlo con uno sconto così elevato. Si tratta dunque di una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, nel caso in cui sei alla ricerca di uno smartwatch pensato per lo sport.

Il Garmin Venu 2 è disponibile con uno sconto del 30% sul listino, con il prezzo che crolla al punto più basso di sempre su Amazon. Comprandolo adesso lo si paga 280,89 euro contro i 399,99 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore statunitense. Il risparmio è considerevole: lo paghi oltre 100 euro in meno rispetto al listino.

Garmin Venu 2 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un wearable pensato per lo sport a 360°. All’interno della cassa del Garmin Venu 2 trovano spazio tutte quelle componenti hardware – da SoC a spazio d’archiviazione, passando per sensori di movimento e salute – necessarie per monitorare in maniera precisa le tue sessioni di allenamento.

Il Garmin Venu 2 "esce di fabbrica" con 25 app dedicate ad attività sportive differenti all’aperto e indoor (corsa, ciclismo, nuoto, fitness e molti altri). Inoltre, lo sportwatch del produttore statunitense fornisce programmi di allenamento gratuiti e workout predefiniti di yoga, pilates, cardio e forza funzionale con animazioni degli esercizi direttamente sul display.

I sensori per la salute – sensore cardio e sensore SpO2, tra gli altri – permettono di registrare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il ritmo cardiaco, il livello di ossigenazione del sangue e altri parametri utili a valutare il proprio stato di forma e di salute. Combinando questi dati con quelli registrati dai sensori di movimento si sarà in grado di valutare con maggior esattezza lo sforzo prodotto nel corso delle sessioni di allenamento, cosa è andato bene e cosa invece è andato storto.

Il display Amoled da 1,3 pollici, ultra-luminoso e brillante, permette di leggere con facilità i dati degli allenamenti, anche se esposto direttamente alla luce solare. Quando ti alleni all’aperto non avrai difficoltà a monitorare il tuo ritmo, valutare istantaneamente lo sforzo prodotto e controllare i risultati in tempo reale. E grazie alla protezione Corning Gorilla-Glass 3, il display è protetto da graffi, urti e cadute.

Sul fronte della durata della batteria, infine, il Garmin Venu 2 ha davvero poco da invidiare ad altri dispositivi indossabili della stessa categoria. In modalità smartwatch garantisce un’autonomia di ben 11 giorni, mentre con GPS attivo e riproduzione musicale in corso sarà possibile utilizzarlo per diverse ore.

