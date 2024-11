Garmin Venu 2, su Amazon l'affare è servito

Fonte foto: Gamin

Per monitorare precisamente i propri parametri vitali e i progressi nell’attività fisica la scelta più ovvia è quella di acquistare uno smartwatch. Un settore davvero ricchissimo di offerte che propone al grande pubblico decine e decine di dispositivi pensati per tutte le esigenze e, soprattutto, per tutte le tasche.

Tra i produttori più amati c’è Garming, che ha saputo sviluppare ottimi dispositivi, robusti e affidabili, pronti ad accompagnare gli utenti in ogni situazione. È il caso del Garmin Venu 2, la soluzione ideale per chi è in cerca un device completo e di qualità da acquistare al giusto prezzo.

Con le offerte su Amazon proprio in queste ore questo smartwatch può essere acquisto a meno di 250 euro, un’occasione troppo ghiotta per essere ignorata.

Garmin Venu 2, Smartwatch AMOLED 1,3", Cassa da 45mm, Autonomia 11 giorni, Garmin Pay, Musica, +25 Sport, GPS, Cardio, SpO2 (Slate & Black)

Garmin Venu 2: scheda tecnica

Il Garmin Venu 2 ha uno schermo AMOLED circolare con Always-On che misura 1,30 pollici e ha una risoluzione di 416×416 pixel. Questo modello è quello con cassa da 45 mm realizzata in polimeri fibrorinforzati; la lunetta è in acciaio inossidabile, la lente in vetro Corning Gorilla Glass 3 e il cinturino in silicone.

Molte le funzioni a disposizione tra cui quelle per il monitoraggio dei parametri vitali che consentono di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e il livello di idratazione. Non mancano nemmeno le opzioni per rilevare qualità del sonno, i livelli di stress e le funzioni per la salute della donna che consentono di il monitorare il ciclo mestruale e i periodi di fertilità.

Da non sottovalutare la modalità Health Snapshot (Instantanea) che mostra una sintesi dei principali parametri vitali in tempo reale.

Le funzioni per il fitness comprendono diverse discipline, tra cui attività in palestra, corsa, bicicletta, nuoto (il device è impermeabile fino a 5 ATM), camminata, pilates, yoga, sport invernali, golf e molto altro.

Per gestire le varie impostazioni e controllare gli obiettivi raggiunti si può collegare lo smartwatch al telefono tramite Bluetooth e utilizzare l’app Garmin Connect che, tra le altre cose, permette anche di accedere a Garmin Coach una specie di personal trailer digitale che può aiutare gli utenti a raggiungere gli obiettivi che si sono imposti.

Non mancano, naturalmente, la gestione delle notifiche dello smartphone, dei contenuti musicali, il meteo, il calendario e il rilevamento degli incidenti durante le varie attività.

Tra le altre connessioni ci sono il WiFi, l’NFC, l’ANT+ (specifica per i dispositivi per il fitness) e le varie opzioni per il rilevamento della posizione.

Infine, stando alle dichiarazioni di Garmin, questo device ha un’autonomia di circa 11 giorni in modalità Smartwatch e fino a 8 ore accendendo il GPS.

Garmin Venu 2: l’offerta su Amazon

Per acquistare il Garmin Venu 2 bisogna spendere 399,99 euro, con l’offerta Amazon, però, per le prossime ore è possibile portare a casa questo orologio smart a 239,99 euro (-40%, -160 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più accessibile questo ottimo smartwatch.

Garmin Venu 2, Smartwatch AMOLED 1,3", Cassa da 45mm, Autonomia 11 giorni, Garmin Pay, Musica, +25 Sport, GPS, Cardio, SpO2 (Slate & Black)