Garmin Venu 2 al minimo storico: l'offerta Amazon è incredibile

Da oggi è disponibile l'orologio smart di Garmin con uno sconto eccezionale del 30% che ti permette di risparmiare più di100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Oramai abbiamo imparato a conoscere Garmin per i sui orologi top di gamma super resistenti e pensati per chi ama una vita avventurosa. Ma non sono gli unici prodotti dal colosso statunitense. Infatti, Garmin ha anche una gamma dedicata agli orologi smart per la vita di tutti i giorni, dispositivi che non hanno nulla da invidiare a dispositivi più blasonati e in molto casi anche più costosi. In questa categoria rientra sicuramente anche il Garmin Venu 2, orologio smart protagonista di una delle migliori offerte della giornata. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 120 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate a tasso zero. Una promo completa e che non devi farti sfuggire.

D’altronde il Garmin Venu 2 è una vera garanzia. Design che richiama gli orologio analogici con un quadrante circolare molto luminoso e che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. A bordo trovi tante funzioni pensate appositamente per la tua vita quotidiana. Puoi tenere sempre sotto controllo il tuo stato di salute e anche in tempo reale con il battito cardiaco aggiornato di secondo in secondo. Per gli amanti dello sport, invece, ci sono a disposizione più di 20 app dedicate alle attività più praticate, come ad esempio la corsa e il ciclismo. Ottima anche la batteria che dura più di dieci giorni. Un orologio smart completo e che puoi utilizzare in ogni momento della giornata.

Garmin Venu 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Minimo storico su Amazon per il Garmin Venu 2. L’orologio top di gamma è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 280,89 euro, con un risparmio netto che sfiora i 120 euro. La promo non finisce qui: infatti, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 56,18 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e ti consigliamo di approfittarne subito: solitamente questo tipo di promo durano solo pochissimi giorni.

Garmin Venu 2: la scheda tecnica

Partiamo dalla durata della batteria, uno degli aspetti che più preoccupa gli utenti. La buona notizia è che questo wearable ha un’autonomia fino a 11 giorni in modalità smartwatch. Non mancano funzioni che riducono ulteriormente il consumo della batteria, come la modalità risparmio batteria. Inoltre, è dotato della ricarica veloce per averlo sempre pronto all’uso.

Ottimo schermo AMOLED da 1,3" ultra-luminoso con opzione always-on e protezione Corning Gorilla Glass 3. Per una visione e un utilizzo tattile confortevole. Spicca anche l’elegante lunetta in acciaio inox e il cinturino in silicone. Tantissimi i parametri monitorabili: activity tracking, body battery, stress, età fitness, respirazione, monitoraggio del sonno, ciclo mestruale e gravidanza. Avrai un coach a portata di polso, con animazioni degli esercizi sullo schermo, anche di attività come yoga e pilates. Ascolta la musica grazie alla compatibilità con piattaforme come Spotify, Deezer e Amazon Music.

