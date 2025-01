Google Pixel 8a, con l'offerta Amazon si scende al minimo storico

Il Pixel 8a è l’opzione economica del catalogo Google, un device sviluppato appositamente per chi vuole accedere alla migliore tecnologia del colosso di Mountain View, pur restando nella fascia media del mercato Android.

Potente, versatile e con buona parte della scheda tecnica già vista sulla serie regolare, questo device non solo garantisce l’accesso anticipato a tutte le nuove funzioni di Big G ma permette anche di sfruttare al meglio tutti i tool basati sull’intelligenza artificiale che affiancano l’utente nelle varie attività, dalla produttività fino all’editing fotografico.

Con l’offerta su Amazon, è possibile acquistare il Google Pixel 8a al minimo storico, con il prezzo che scende sotto i 430 euro e con uno sconto così, non possono assolutamente esserci dubbi.

Google Pixel 8a – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/256 GB

Il Google Pixel 8a ha uno schermo OLED con Always-On da 6,1 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit. Sul display un vetro Corning Gorilla Glass 3 che lo protegge da graffi e urti accidentali.

Il processore è un Google Tensor G3 coadiuvato da un co-processore per la sicurezza Titan M2 entrambi sviluppati da Big G. A questo si aggiungono anche 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Grazie a questo processore, gli utenti possono accedere alle diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale offerte da Google tra cui: Cerchia e Cerca, Filtro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me e Chiamata Nitida.

Due le fotocamere a bordo con un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

Naturalmente l’AI interviene anche sul comparto fotografico aiutando l’utente a sfruttare al meglio le fotocamere, grazie a Scatto Migliore, che scatta una sequenza di immagini per comporre la foto perfetta e Magic Editor il potente editor di foto offerto da Big G.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth v5.3, l’NFC, l’USB-C e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due altoparlanti stereo e due microfoni in grado di utilizzare la funzione AI Gomma Magica Audio, che migliora l’audio eliminando i rumori di fondo.

La batteria ha una capacità di 4.492 mAh con ricarica via cavo da 18 W e ricarica wireless da 7,5 W. Il sistema operativo è Android 15 con la promessa di sette anni di aggiornamenti e, ovviamente, l’accesso anticipato a tutte nuove funzioni in arrivo.

Presente, infine, la certificazione IP67 che attesta la resistenza di questo device alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Il Google Pixel 8a ha un prezzo di listino di 609 euro, ma grazie ad Amazon per le prossime ore si può acquistare questo device a 429 euro (-30%, -180 euro) un’offerta davvero irripetibile che rende davvero complicato passare oltre.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.