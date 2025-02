Google Pixel 8a, con l'offerta Amazon questo smartphone AI è un affare

Fonte foto: Google

Il Google Pixel 8a è lo smartphone ideale per chi cerca un device potente e totalmente integrato nell’ecosistema di Big G. Un prodotto che consente di accedere alle più moderne funzioni basate sull’intelligenza artificiale da acquistare, però, a un prezzo più accessibile rispetto ai dispositivi della serie regolare, con i quali per altro condivide buona parte delle specifiche tecniche.

Si tratta, insomma, di un’opzione più economica ma comunque in grado di garantire prestazioni fluide e una grande affidabilità, senza dimenticare i sette anni di aggiornamenti garantiti dall’azienda produttrice.

Proprio in queste ore, con le offerte su Amazon questo smartphone può essere acquistato a meno di 400 euro, un’ottima occasione per entrare nell’ecosistema Google a un prezzo più che competitivo.

Google Pixel 8a – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 8a: scheda tecnica

Google Pixel 8a ha un display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. Non manca l’Always-On Display e un vetro Corning Gorilla Glass 3 a protezione del device.

Il processore è un Google Tensor G3 che, come su ogni Pixel, viene affiancato da un co-processore dedicato alla sicurezza, un Titan M2. In questo caso ci sono anche 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di memoria interna, non espandibile.

Non mancano le ormai ben note funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Google tra cui: Cerchia e Cerca, Filtro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me e Chiamata Nitida.

Tra le fotocamere in dotazione c’è un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Anche qui, non mancano le funzioni AI che intervengono a sostegno del comparto fotografico con Scatto Migliore, che scatta una sequenza di immagini per comporre la foto perfetta e Magic Editor l’ormai celebre editor di foto del colosso di Mountain View.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’NFC, l’USB-C e le varie opzioni per il rilevamento della posizione. Il comparto audio comprende due altoparlanti stereo e due microfoni compatibili con Gomma Magica Audio, che utilizza l’AI per eliminanare i rumori di fondo.

La batteria è da 4.492 mAh con ricarica via cavo da 18 W e ricarica wireless da 7,5 W. Il sistema operativo è Android 15 con sette anni di aggiornamenti e l’accesso anticipato a tutte nuove funzioni in arrivo.

Infine, questo smartphone è certificato IP67 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Google Pixel 8a: l’offerta Amazon

Di listino questa versione del Google Pixel 8a costa 549 euro, con le offerte Amazon, però, il prezzo scende notevolmente ed è possibile acquistare questo device a 399 euro (-27%, -150 euro) uno sconto che fa sicuramente la differenza e può aiutare gli indecisi a passare a un Google Pixel.

