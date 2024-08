Google Pixel 8a, con l'offerta Amazon arriva al minimo storico

Fonte foto: Google

I Google Pixel sono smartphone di fascia alta che, oltre a sfruttare al meglio le potenzialità di Android, permettono agli utenti di accedere in anteprima alle funzionalità sviluppate da Big G.

Tra i vari modelli a disposizione ci sono quelli della serie a, che possono essere considerate delle "versioni economiche" dei classici Pixel che arrivano sul mercato con qualche compromesso nel comparto hardware e nella scelta dei componenti, garantendo comunque le performance e le funzionalità dei modelli superiori.

Grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore il Google Pixel 8a può essere acquistato al minimo storico a un prezzo che per la prima volta scende sotto i 450 euro, e un’offerta del genere non bisogna farsela scappare.

Google Pixel 8a – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 8a: scheda tecnica

Google Pixel 8a ha un display OLED da 6,1 pollici con funzione Always-on, risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 3.

Il processore è un Google Tensor G3 affiancato da un co-processore per la sicurezza Titan M2, entrambi sviluppati da Big G. Questa specifica offerta comprende anche 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Due le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 64 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Tornano anche su questo device diverse impostazioni basate dall’intelligenza artificiale già viste su Pixel 8 e Pixel 8 Pro, tra cui Scatto Migliore, che aiuta gli utenti a creare la miglior foto possibile "costruendola" prelevando i dettagli dalle immagini scattate in sequenza e Magic Editor, l’editor di immagini di Big B.

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth v5.3, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due altoparlanti stereo e due microfoni con cancellazione del rumore e per migliorare la resa vocale. Presenti anche le funzioni AI con Gomma Magica Audio utile per migliorare l’audio eliminando i rumori di fondo.

Tra le altre funzionalità AI abbiamo Cerchia e Cerca e tutte le caratteristiche dedicate alle chiamate come FiltroChiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me e Chiamata Nitida.

La batteria è da 4.492 mAh con ricarica via cavo da 18 W e ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 14 con sette anni di aggiornamenti e l’accesso anticipato alle nuove funzioni del sistema operativo. Infine il device è certificato IP67 ed è dunque resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Google Pixel 8a: l’offerta Amazon

Google Pixel 8a ha un prezzo di listino di 549 euro ma grazie alle offerte Amazon è disponibile a 449 euro (-18%, -100 euro) uno sconto davvero interessante che potrebbe fare la gioia di molti.

Google Pixel 8a – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/128 GB