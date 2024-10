Google Pixel 8a, con l'offerta Amazon è un vero affare

Fonte foto: Google

Per acquistare un Google Pixel bisogna spendere una cifra piuttosto importante che, seppur giustificata dalle grandi potenzialità del device, non lo rende sicuramente un telefono economico per tutti.

Proprio per questo motivo Big G ha sviluppato la serie a, caratterizzata da prodotti dai prezzi più accessibili che, al netto di qualche rinuncia sulla dotazione tecnica e sulla qualità dei materiali, permette di portare a casa ottimi smartphone, totalmente integrati nell’ecosistema dell’azienda di Mountain View.

Il più recente è il Google Pixel 8a, la versione "economica" del Google Pixel 8 e del Google Pixel 8 Pro che mantiene inalterata buona parte delle caratteristiche di questi smartphone, inclusa la suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Google Pixel 8a: scheda tecnica

Il Google Pixel 8a ha un display OLED con Always-On da 6,1 pollici con funzione Always-on, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate a 120 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass 3.

Il processore è un Google Tensor G3 affiancato da un co-processore per la sicurezza Titan M2 coadiuvati da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, non espandibile.

Non mancano le ormai ben note funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Google, come Cerchia e Cerca, il Filtro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me e Chiamata Nitida.

Due le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 64 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Anche sul comparto fotografico entra in gioco l’AI con alcune funzioni sviluppate per migliorare la resa delle foto come Scatto Migliore, che va a scattare più immagini in sequenza componendo la foto perfetta prendendo i dettagli dalle singole foto, e Magic Editor, l’editor AI di immagini del colosso di Mountain View.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth v5.3, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due microfoni con funzioni per la cancellazione del rumore e per migliorare la resa vocale. Presente anche qui l’AI di Big G con Gomma Magica Audio che migliora l’audio eliminando qualsiasi rumore di fondo.

La batteria è da 4.492 mAh con ricarica cablata da 18 W e ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 14 con sette anni di aggiornamenti e l’accesso anticipato alle nuove funzioni del sistema operativo.

Infine il device è certificato IP67 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

