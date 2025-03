Google Pixel 8a, con l'offerta Amazon è un vero affare

Fonte foto: Google

Il Google Pixel 8a è uno smartphone molto interessante, sviluppato dal colosso di Mountain View per gli utenti che cercano un dispositivo dalle prestazioni elevate, totalmente integrato nell’ecosistema di Big G e dal prezzo accessibile.

Per questi motivi è nata la "serie a", che ha portato sul mercato device dal grande potenziale che, al netto di qualche rinuncia, consentono agli utenti di accedere a tutte le più moderne funzioni di Google, incluse quelle basate sull’intelligenza artificiale, ma senza spendere le cifre esorbitanti necessarie per portare a casa un Pixel della serie regolare.

Grazie alle offerte su Amazon, è possibile acquistare questo telefono a un prezzo ancora più vantaggioso, che scende a sotto i 400 euro, un’offerta davvero irripetibile che non può assolutamente essere ignorata.

Google Pixel 8a – Google Tensor G3 e Tensor G2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 8a: scheda tecnica

Il Google Pixel 8a ha un display OLED da 6,1 pollici, con una risoluzione FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità di picco che arriva a 2.000 nit. Il display è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 3, che garantisce una buona resistenza agli urti e ai graffi.

Il processore è un Google Tensor G3, affiancato da un co-processore Titan M2 dedicato alla sicurezza. A questo si aggiungono anche 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non sia espandibile.

Come già anticipato anche con il Google Pixel 8a è possibile accedere a diverse opzioni basate sull’intelligenza artificiale che arricchiscono l’esperienza utente. Tra queste troviamo:

Cerchia e Cerca

Filtro Chiamate, che blocca le chiamate spam

Trascrivi la chiamata: per avere la trascrizione delle conversazioni telefoniche

Aspetta per me, una funzione che avvisa quando l’altra parte della conversazione è pronta a rispondere

Chiamata Nitida, che ottimizza la qualità audio durante le telefonate

Il comparto fotografico è composto da una footocamera principale da 64 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e stabilizzazione elettronica (EIS) e da un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Anche il comparto fotografico beneficia dell’intelligenza artificiale con funzionalità come Scatto Migliore, che cattura più immagini in sequenza per creare la foto perfetta, e Magic Editor, il potente strumento di editing fotografico di Google.

Sul fronte della connettività, il Google Pixel 8a ha il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’NFC, l’USB-C e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

In termini di audio, questo smartphone ha due altoparlanti stereo e due microfoni compatibili con la tecnologia Gomma Magica Audio, che sfrutta l’intelligenza artificiale per eliminare i rumori di fondo, migliorando la qualità delle chiamate e delle registrazioni.

La batteria è da 4.492 mAh con ricarica via cavo da 18 W e ricarica wireless da 7,5 W. Il sistema operativo è Android 15 con ben 7 anni di aggiornamenti garantiti da Google e l’accesso anticipato a tutte le funzioni in arrivo.

Infine il dispositivo è certificato IP67, il che significa che è resistente alla polvere e all’acqua, anche per brevi immersioni.

Google Pixel 8a: l’offerta su Amazon

Il Google Pixel 8a ha un prezzo di listino di 549 euro, ma grazie alle offerte su Amazon, è possibile acquistarlo a 399 euro (-27%, -150euro), uno sconto pazzesco che rende questo device una delle scelte più convenienti per chi desidera entrare nell’ecosistema Google senza rinunciare a prestazioni elevate.

Google Pixel 8a – Google Tensor G3 e Tensor G2 – Versione 8/128 GB