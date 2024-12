Google Pixel 8a, con gli sconti Amazon è una super offerta

Fonte foto: Google

Tra i molti device che affollano l’ecosistema di Big G, il Google Pixel 8a rappresenta la perfetta sintesi tra tecnologia e design, offrendo agli utenti un prodotto moderno e dal prezzo contenuto. Inoltre con l’introduzione delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale come Cerchia e Cerca, e il potente editor fotografico Magic Editor, questo dispositivo si distingue dalla concorrenza, rendendo molto più accessibili queste caratteristiche.

Fanno la differenza, sicuramente, il chip proprietario Google Tensor G3 e il co-processore di sicurezza Titan M2, che garantiscono prestazioni elevate, protezione dei dati e un utilizzo fluido in qualsiasi contesto, rendendo di fatto questo device uno dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

E proprio in queste ore su Amazon il prezzo di questo smartphone scende sotto i 400 euro, un’opportunità imperdibile per chi deve acquistare un nuovo telefono e cerca innovazione e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Google Pixel 8a – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 8a: scheda tecnica

Il Google Pixel 8a ha uno schermo OLED con Always-On che misura 6,1 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit. A protezione del display un robusto vetro Corning Gorilla Glass 3.

Il processore in dotazione è un Google Tensor G3 affiancato da un co-processore per la sicurezza Titan M2 entrambi sviluppati da Big G. In questa specifica offerta ci sono anche 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Grazie al potente chip proprietario, anche su questo modello "economico" gli utenti possono utilizzare diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale come: Cerchia e Cerca, il Filtro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me e Chiamata Nitida.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

Anche qui è possibile utilizzare l’AI per sfruttare al massimo le fotocamere in dotazione, usando funzioni come Scatto Migliore, che scatta più immagini in sequenza per realizzare la foto perfetta partendo dai dettagli dalle singole foto e Magic Editor, l’efficiente editor di immagini dell’azienda di Mountain View.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth v5.3, l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Il comparto audio comprende due speaker stereo e due microfoni. Anche sull’audio interviene l’AI e, grazie a Gomma Magica Audio, è possibile migliorare l’audio eliminando i rumori di fondo.

La batteria è da 4.492 mAh con ricarica via cavo da 18 W e ricarica wireless da 7,5 W. Il sistema operativo è Android 15 con sette anni di aggiornamenti e l’accesso anticipato alle nuove funzioni del sistema operativo.

Infine il Google Pixel 8a è certificato IP67 e può quindi resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Google Pixel 8a: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Google Pixel 8a è di 549 euro, ma per le prossime ore grazie alle ottime offerte su Amazon si può acquistare questo smartphone a 399 euro (-27%, -150 euro) uno sconto irripetibile che rende molto più semplice acquistare uno degli smartphone prodotti da Google.

