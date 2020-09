Google Sabrina, il dispositivo per rendere smart il TV sarà economico

Google Sabrina, il dispositivo intelligente per rendere il TV smart, prende sempre di più forma. Dopo aver ottenuto la certificazione dalla FCC, l’ente statunitense che ha questo specifico compito, arrivano nuove informazioni sul dispositivo, e si tratta di novità che sicuramente faranno felici gli utenti. Il sito 9to5Google, infatti, ha scoperto il prezzo di Google Sabrina: 49,99 dollari (in Europa probabilmente sarà 49,99 euro). Un prezzo molto interessante e che se venisse confermato renderebbe il dongle TV uno dei più interessanti sul mercato.

I giornalisti di 9to5Google hanno trovato l’informazione sul sito internet di Home Depot, una grossa catena di centri commerciali statunitense. Analizzando il sito è apparso il prezzo di lancio del dispositivo, che appunto sarà di 49,99 dollari. Ben al di sotto delle aspettative iniziali (alcuni esperti avevano fissato il prezzo intorno agli 80-90 dollari). Dopo la scoperta di 9to5Google, anche altri siti d’informazione sono andati in cerca di informazioni e hanno trovato l’esistenza di una pagina dedicata a Google Sabrina su altri e-commerce statunitensi, con un prezzo leggermente differente: 59,99 dollari. Sul portale di Walmart, oltre al prezzo, è presente anche la data di uscita: 30 settembre.

Che cosa è e come funziona Google Sabrina

Google Sabrina è il nome in codice del nuovo dongle TV dell’azienda di Mountain View, successore della Chromecast Ultra. Si tratta di un dispositivo che si collega al televisore tramite la porta HDMI e permette di accedere a contenuti interattivi. È particolarmente adatto a tutti quei televisori che non hanno dei servizi smart, su cui gli utenti non possono installare applicazioni come Netflix o Amazon Prime Video. Google Sabrina dovrebbe essere un concorrete diretto della Fire TV Stick di Amazon e del Mi TV Stick di Xiaomi.

Come dovrebbe funzionare Google Sabrina? Dopo aver collegato il dispositivo alla porta HDMI del televisore, lo si può controllare tramite lo smartphone oppure con il telecomando presente nella confezione. Google Sabrina si basa su Android TV 11 (che per l’occasione verrà rinominato in Google TV) e l’utente può installare dal Google Play Store integrato qualsiasi applicazione, dalle piattaforme di video streaming fino ai videogame. Secondo le indiscrezioni, su Google Sabrina saranno già presenti l’app di YouTube TV e di Nest (per gestire anche i dispositivi della smart home).

Quando esce e quanto costerà Google Sabrina

Il prezzo dovrebbe essere compreso tra i 49,99 e i 59,99 dollari, stando alle indiscrezioni uscite in queste ore e scovate prima da 9to5Google e poi da Android Police sui siti di Home Depot e di Walmart, due grosse catene di centri commerciali statunitensi. Si tratta in ogni caso di prezzi piuttosto contenuti e quasi in linea con quello dei principali concorrenti. Scoperto anche la data di lancio di Google Sabrina: 30 settembre 2020.