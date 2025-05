Amazon Fire TV Serie 4, lo smart TV a prezzo stracciato: sconto incredibile

Offerta shock per gli smart TV Amazon Fire TV Series 4: da oggi sono disponibili con uno sconto del 40% e risparmi più di 250 euro. Puoi anche pagarli in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Amazon

Amazon in questi ultimi anni sta cercando sempre più di diversificare le entrate e da oramai diversi anni ha lanciato diversi prodotti a marchio Amazon. Tra i più famosi ci sono i Fire TV Stick, chiavette multimediali che si collegano al televisore che gli donano i "superpoteri". E visto il grandissimo successo, Amazon ha deciso di gettarsi nel mercato degli smart TV lanciando anche in Italia alcuni modelli molto interessanti. E uno di questi modelli è disponibile oggi in offerta. Parliamo dell’Amazon Fire TV Serie 4 disponibile con uno sconto eccezionale che arriva fino al 40%. In promo troviamo il modello da 43, 50 e 55 pollici e la percentuale di sconto è più o meno la stessa. La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il prezzo, di per se già molto basso, in 5 rate a tasso zero.

L’Amazon Fire TV Series 4 è quanto di meglio puoi trovare nella fascia media del mercato. Lo schermo assicura una qualità video elevatissima grazie al supporto alla risoluzione 4K. Il punto focale del TV è la compatibilità con qualsiasi piattaforma di video streaming grazie alla presenza dello stesso sistema operativo presente sui Fire TV Stick. Non manca il telecomando con Alexa integrata e grazie alle Skill diventa di giorno in giorno sempre più intelligente. Se vuoi spendere il giusto e acquistare un televisore top, questa è l’offerta che fa per te.

Amazon Fire TV Serie 4 – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 50 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 55 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Amazon Fire TV Series 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Non uno, non due, ma sono ben tre i modelli del Fire TV Series 4 disponibili oggi in offerta. Lo sconto per ogni modello si aggira intorno al 40% e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Spendendo una cifra tutto sommato alla portata di molti, acquisti un TV affidabile e realizzato con cura.

Partiamo dalla versione più economica, quella da 43 pollici. Oggi è disponibile a un prezzo di 309,99 euro con uno sconto del 38% su quello di listino. Il risparmio è di circa 200 euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La consegna avviene nel giro di un paio di giorni e per il reso hai 30 giorni di tempo.

Se stai cercando un modello un po’ più grande, trovi sempre in offerta le versioni da 50 e 55 pollici. Il primo modello è disponibile a un prezzo di 379,99 euro con uno sconto del 37% (risparmi 220 euro), mentre la versione da 55 pollici è in offerta un prezzo di 419,99 euro (sconto 40%, risparmi 280 euro). Anche in questo caso puoi dilazionare il pagamento in 5 rate e la consegna avviene nel giro di un paio di giorno.

Ecco una tabella riassuntiva con il prezzo e la percentuale di sconto di ogni versione.

Amazon Fire TV Series 4 – 43 pollici : 309,99 euro (sconto del 38%)

: 309,99 euro (sconto del 38%) Amazon Fire TV Series 4 – 50 pollici : 379,99 euro (sconto del 37%)

: 379,99 euro (sconto del 37%) Amazon Fire TV Series 4 – 55 pollici: 419,99 euro (sconto del 40%)

Amazon Fire TV Serie 4 – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 50 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 55 pollici

Amazon Fire TV Series 4: le caratteristiche tecniche

L’Amazon Fire TV Series 4 è un televisore che punta tutto sull’intelligenza. A bordo trovi lo stesso sistema operativo presente sui Fire TV Stick e che ha decretato il successo delle chiavette multimediali dell’azienda statunitense. Anche questo smart TV è compatibile con qualsiasi piattaforma di streaming video e ogni sera puoi scegliere cosa vedere tra film, serie TV e tanti programmi in esclusiva. Come tutti i prodotti Amazon, supporta l‘assistente vocale Alexa (integrato nel telecomando) e ti permette di gestire anche i dispositivi smart presenti in casa, come ad esempio il termostato o le luci. Grazie alle Skill di Alexa, inoltre, puoi aggiungere tante funzioni extra che lo fanno diventare di giorno in giorno sempre più intelligente.

Passando alle caratteristiche tecniche, il televisore è dotato di uno schermo con risoluzione 4K che assicura immagini più nitide e vivaci rispetto a un TV normale. Supporto anche alle tecnologie HDR 10, HLG e Dolby Digital Plus. Buona la qualità audio e alla porta HDMI eARC puoi collegarci anche una soundbar. Non farti scappare questa offerta speciale, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Amazon Fire TV Serie 4 – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 50 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 55 pollici