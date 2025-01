Asciugatrice Haier al minimo storico: a questo prezzo è l'affare del giorno

Fonte foto: Amazon

Un elettrodomestico completo e versatile, pensato (e realizzato) per migliorare la routine domestica e la quotidianità. L’asciugatrice Haier I-Pro Serie 3 ha infatti tutte le caratteristiche necessarie per permetterti di gestire al meglio i capi da lavare e asciugare, assecondando le tue necessità e le tue esigenze.

Dotata di un ampio cestello (carico fino a 10kg) e di tecnologie per rendere più semplice e veloce l’asciugatura dei capi, la Haier I-Pro Serie 3 è caratterizzata da un’elevata qualità costruttiva e funzioni avanzate di ogni genere.

Oggi, poi, la trovi a un prezzo davvero speciale grazie allo sconto top garantito da Amazon. Comprandola adesso sulla piattaforma e-commerce più conosciuta potrai approfittare di una promozione più unica che rara e risparmiare così centinaia di euro sul prezzo consigliato dello stesso produttore cinese.

Sconto senza precedenti sull’asciugatrice Haier: offerta e prezzo finale

La promozione di oggi sull’asciugatrice del marchio cinese è di quelle che non capitano tanto spesso. Anzi, quasi mai: si tratta dello sconto più elevato fatto registrare su Amazon da diverso tempo a questa parte.

La Haier I-Pro Serie 3 da 10 chilogrammi è disponibile con un ribasso del 33% al minimo storico. Comprandola adesso la paghi 499,99 euro anziché 749,99 euro. Rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore, il risparmio è notevole: ti costa ben 250 euro in meno.

Haier I-Pro Serie 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con l’asciugatrice Haier I-Pro Serie 3 potrai adattare l’asciugatura dei capi alle tue esigenze e agli appuntamenti che hai nel corso della giornata. L’asciugatrice del produttore cinese permette di programmare la partenza del ciclo di asciugatura e "farti trovare a casa" quando termina, per poterli sistemare non appena terminato. La funzione I-TIME permette invece di aggiungere minuti al ciclo in corso e ottenere un risultato che più si avvicina alle tue esigenze.

La capacità da 10 kg, poi, rende l’asciugatrice Haier in offerta su Amazon perfetta anche per famiglie numerose. Potrai scegliere di asciugare i capi di un unico, abbondante, lavaggio, oppure asciugare contemporaneamente due o più lavaggi "leggeri" risparmiando tempo ed energia elettrica.

Sul fronte del risparmio energetico, l’asciugatrice Haier in offerta al minimo storico su Amazon sfrutta le tecnologie più avanzate sul fronte delle pompe di calore per garantire un consumo ridotto del 50% rispetto alle tecnologie passate. Non solo: le stesse tecnologie migliorano anche la cura dei capi, permettendo un’asciugatura più delicata.

Tra i vari programmi di asciugatura a disposizione spicca il programma I-REFRESH, che asciuga e igienizza i capi sfruttando la forza del vapore. Allo stesso tempo, comunque, l’asciugatrice del produttore cinese è in grado di riconoscere la composizione dei capi all’interno del cestello e gestire autonomamente la durata del ciclo di asciugatura, così da non stressare eccessivamente le fibre e salvaguardare i colori.

