L'asciugatrice LG non è mai stata così conveniente: è l'affare del giorno

Non farai poi molta difficoltà a innamorartene. E non solo per il suo design lineare e al tempo stesso elegante. Saranno le sue funzionalità a conquistarti il cuore. Fuor di metafora, l’asciugatrice LG Serie M3 da 8 chilogrammi è ciò che fa per te se sei alla ricerca di un elettrodomestico efficiente e versatile, capace di assicurarti capi asciutti in poco tempo.

L’asciugatrice del produttore sudcoreano è infatti dotata di sensori e tecnologie per ridurre i tempi di asciugatura senza stressare le fibre dei capi. In questo modo i tuoi maglioni e le tue camice non sbiadiranno in pochi cicli di asciugatura e non si infeltriranno nel giro di poche settimane. E, soprattutto, potrai asciugare i tuoi capi senza che i costi dell’elettricità crescano in maniera esponenziale.

Su Amazon, poi, oggi è doppiamente conveniente. Allo sconto esagerato garantito dal colosso del commercio elettronico si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza alcuna spesa aggiuntiva (interessi 0 e nessuna smesa di istruttoria). Insomma, un vero e proprio affare.

Asciugatrice LG a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La doppia promozione disponibile oggi su Amazon per l’asciugatrice LG Serie M3 la rende più conveniente che mai. L’elettrodomestico del produttore sudcoreano può essere acquistato con uno sconto del 55% al prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comprandola adesso, l’asciugatrice LG Serie M3 ti costa 499,99 euro anziché 1.099,00 euro come da prezzo di listino. I conti sono semplici: acquistandola oggi risparmi 600 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai meto di pagamento possono poi scegliere di pagare in cinque rate senza interessi né spese per la pratica. Optando per questa modalità di pagamento, l’asciugatrice LG Serie M3 da 8 chilogrammi di carico costa 100 euro al mese per cinque mesi.

LG RH80M3AV6R scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Capi perfettamente asciutti in poco tempo e senza stressarne le fibre o danneggiare i colori. No, non si tratta di un "sogno" o della solita promessa non mantenuta dia produttori di elettrodomestici. L’asciugatrice LG Serie M3 è infatti dotata di tecnologie pensate per la cura dei capi presenti nel cestello.

La pompa di calore dell’asciugatrice in offerta su Amazon, infatti, utilizza temperature costanti e meno aggressive, garantendo allo stesso tempo risultati impeccabili e in poco tempo. L’asciugatura a bassa temperatura fa sì che le fibre di maglioni, maglie e camicie non subiscano uno choc termico eccessivo, evitando così il problema di capi che si restringono, infeltriscono o si scoloriscono sempre più a ogni ciclo di asciugatura.

La presenza di sensori all’interno del cestello, invece, permette di ridurre al minimo indispensabile i tempi di asciugatura, permettendoti così di risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica. I sensori misurano costantemente i valori di umidità e temperatura all’interno del cestello: con questi dati, l’asciugatrice è in grado sia di regolare la temperatura sia di terminare il ciclo di asciugatura se i capi all’interno sono pronti per essere indossati.

