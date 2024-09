Amazon, prezzo crollato per questa lavasciuga Haier: sconto esagerato

Prezzo in super sconto per la lavasciuga Haier Serie i-Pro 7. Da oggi la trovi in offerta con uno sconto del 48% e risparmi più di 450 euro. La puoi pagare anche a rate.

Fonte foto: Haier

Gli elettrodomestici multifunzione sono la nuova frontiera della tecnologia. Si tratta di dispositivi in grado di svolgere più funzioni e di risparmiare sull’acquisto di più elettrodomestici, e anche spazio. Un esempio è la lavasciuga, elettrodomestico che svolge sia la funzione di lavatrice sia quella di asciugatrice. Per chi ha poco spazio in casa, è la soluzione ideale per avere i vestiti sempre puliti e asciugati, anche nei periodi in cui non è possibile stendere il bucato all’aperto. In questo articolo vi parliamo proprio di una lavasciuga, più precisamente della Haier Serie I-Pro 7. La sua particolarità è il prezzo a cui la troviamo oggi su Amazon. Infatti, è disponibile con uno sconto del 48% che fa crollare il prezzo e permette di risparmi più di 450 euro.

Questa lavasciuga Haier è la soluzione ideale per chi non ha molto spazio in casa, grazie al suo design slim che si adatta a qualsiasi situazione. Il cestello può contenere vestiti fino a 8 chili in fase di lavaggio, mentre per l’asciugatura la capacità si riduce a 5 chilogrammi. Dotata di tante tecnologie innovative che proteggono i vestiti dalla formazione di muffe e batteri, è pensata appositamente per chi ha bambini piccoli e ha la necessità di lavare con grande frequenza. A un prezzo così difficilmente trovi qualcosa di meglio.

Lavasciuga Haier Serie I-Pro 7

Lavasciuga Haier in offerta su Amazon: prezzo e sconto

La lavasciuga Haier Serie I-Pro 7 è disponibile in offerta a un prezzo di 489,90 euro grazie al super sconto del 48% che te la fa pagare praticamente la metà. Il risparmio totale supera i 450 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimo tempo. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: al momento è la più venduta su Amazon e le scorte potrebbero terminare molto presto.

Inoltre, come per tutti i grandi elettrodomestici in vendita su Amazon, hai la possibilità di aggiungere dei servizi extra per il trasporto. Ad esempio, Amazon ritira gratuitamente il vecchio elettrodomestico, mentre con una spesa di 10 euro hai anche il servizio di disimballaggio. Con una spesa totale di 20 euro hai anche l’installazione della nuova lavasciuga.

Lavasciuga Haier Serie I-Pro 7

Lavasciuga Haier: caratteristiche e funzionalità

La lavasciuga Haier Serie I-Pro 7 è dotato della funzione I-Refresh in grado di rinfrescare anche i capi più delicati. Igienizza i capi grazie alle funzioni ABT e Smart Dual Spray. L’elettrodomestico monta il motore Direct Motion, che garantisce una durata negli anni senza perdere colpi. Inoltre, essendo direttamente collegato al cestello, offre massima silenziosità, affidabilità e risparmio energetico. Consente di rinfrescare anche i capi delicati e le giacche rimuovendo il 99.9% dei batteri, ma anche eventuali cattivi odori dei tessuti e riducendo le pieghe.

L’elettrodomestico è in grado di pulirsi e igienizzarsi da solo. Così da essere sempre pronto per il prossimo utilizzo. Ciò grazie alla funzione Smart Dual Spray, la quale, tramite due getti d’acqua, pulisce oblò e guarnizione dopo ogni lavaggio. Vantaggiosa anche la funzione ABT, che consente un trattamento antibatterico su oblò e guarnizione, eliminando il 99,9% dei batteri, evitando così la proliferazione. Il cestello è illuminato, così potrai vedere bene l’oblò anche quando è buio. Inoltre, l’interno del cestello è composto da piccoli "cuscini" che rispettano e preservano anche i capi più delicati.

Lavasciuga Haier Serie I-Pro 7