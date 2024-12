Honor 90 Lite, con lo sconto di Natale di Amazon lo paghi la metà

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Siamo oramai proprio allo sprint finale: meno di cinque giorni per fare gli ultimi acquisti per Natale. E se non sapete cosa regalare, c’è un oggetto che in questi casi è salvifico: lo smartphone. E mai come in questi casi Amazon è il luogo ideale dove acquistarlo: la consegna è garantita entro il 25 dicembre (a meno di problemi con le spedizioni) e hai anche la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2025. Oltre a tutto questo, trovi anche offerte molto interessanti, come ad esempio quella di cui ti parliamo oggi e che riguarda l’Honor 90 Lite. Telefono lowcost, ma che oggi costa veramente poco grazie allo sconto del 45% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Lo paghi praticamente la metà e risparmi quasi 150 euro.

Un telefono che di Lite, però, ha ben poco. E lo si intuisce già dal comparto fotografico impreziosito da una fotocamera principale da ben 100 megapixel. Ma non è l’unica caratteristica che contraddistingue lo smartphone. Lo schermo è ampio, con un’ottima luminosità ed è progettato per non affaticare troppo la vista dopo un utilizzo intenso. La batteria ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza l’incubo di doverlo ricaricare a metà giornata. Il rapporto qualità-prezzo è davvero interessante ed è uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi per Natale.

Da oggi trovi l’Honor 90 Lite in offerta con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 165 euro. Un prezzo molto interessante per un telefono che ha la classica scheda tecnica di un medio di gamma. Risparmi quasi 150 euro su quello di listino e approfitti anche del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Non è finita qui. Lo smartphone, infatti, è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai tempo addirittura fino al 31 gennaio 2025: hai più di un mese di tempo per restituirlo nel caso in cui non vada bene.

Honor 90 Lite: le caratteristiche tecniche

Non assicura le prestazioni di un iPhone 16 o di un Galaxy S24, ma l’Honor 90 Lite costa anche molto meno e resta un telefono molto affidabile. Si basa su una scheda tecnica solida che parte dallo schermo da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche abbastanza fluido nella vita di tutti i giorni. Honor ha pensato anche alla salute dei tuoi occhi proteggendo la vista dalle fastidiose luci blu. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 6020 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Lo smartphone utilizza la RAM virtuale per aumentare la potenza nel momento del bisogno.

Come anticipato, una delle sorprese dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da ben 100 megapixel, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 5 megapixel e da un sensore da 2 megapixel. Per i selfie, invece, trovi una fotocamera da 16 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi E con la ricarica veloce ottieni un boost di energia in pochi minuti.

