Honor, prezzo stracciato per lo smartphone lowcost: affare immediato

Da quando Honor è tornata sul mercato degli smartphone, lo ha fatto utilizzando una strategia molto aggressiva, puntando su smartphone con ottime caratteristiche a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media. Tra i tanti dispositivi lanciati in questo ultimo periodo, spicca sicuramente l’Honor X8b, telefono lowcost protagonista di una delle migliori offerte della giornata. Lo smartphone lowcost, infatti, è disponibile con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare ben 100 euro e fa crollare il prezzo. Lo paghi quanto un telefono entry-level, ma le caratteristiche sono di livello decisamente superiore.

Lo dimostra una scheda tecnica che si basa su un display AMOLED molto ampio e con una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Ottime prestazioni che ti permettono di utilizzarlo con qualsiasi app, fotocamera posteriore da ben 108 megapixel e batteria che dura tutto il giorno. Un telefono affidabile e versatile, e da oggi a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media.

Honor X8b: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per lo smartphone economico di Honor. Da oggi è disponibile su Amazon a soli 169,90 euro con uno sconto del 37% rispetto a quello di listino. Oltre a risparmiare 100 euro su quello di listino, approfitti anche del minimo storico di quest’ultimo periodo. Inoltre, puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone di Honor è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni a disposizione.

Honor X8b: le caratteristiche tecniche

Con l’Honor X8b l’azienda cinese si posiziona nella fascia entry-level con un telefono realizzato con ottimi materiali e che assicura prestazioni top. A catturare immediatamente l’attenzione è il design elegante e moderno, caratterizzato nella parte frontale della Magic Capsule, "un’isola" nella quale vengono mostrate informazioni sulle app che stai utilizzando in tempo reale. Una feature presa in prestito direttamente dall’iPhone 16.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 90 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Elevata anche la luminosità che lo rende perfetto per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 680 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Honor ha puntato molto anche sul comparto fotografico: nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con un sensore principale da ben 108 megapixel, una vera rarità in telefoni così economici. A supporto una fotocamera da 5 megapixel e un sensore da 2 megapixel. Per gli scatti frontali puoi utilizzare l’ottima fotocamera da 50 megapixel.

Per chiudere non manca una batteria da 4500 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. E grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in circa trenta minuti.

